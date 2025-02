La polizia sta indagando sulla morte di Gene Hackman e Betsy Arakawa

Le morti dell’attore Gene Hackman, di sua moglie Betsy Arakawa e del loro cane sono state giudicate «sospette», secondo un mandato di perquisizione rilasciato dall’Ufficio dello Sceriffo di Santa Fe. Sebbene «non si sospetti un crimine», le circostanze del decesso hanno reso necessaria un’indagine più approfondita, questa la dichiarazione.

«Stiamo ancora aspettando i risultati ufficiali dell’autopsia e degli esami tossicologici», si legge nella dichiarazione. «L’indagine resta aperta».

Hackman, Arakawa e uno dei loro cani sono stati trovati senza vita mercoledì nella loro abitazione di Santa Fe. Subito dopo la scoperta, una delle figlie di Hackman aveva ipotizzato un’intossicazione da monossido di carbonio, ma gli investigatori hanno riferito che «non c’erano segni evidenti di una fuga di gas». Tuttavia, le autorità hanno richiesto test specifici per il monossido di carbonio e analisi tossicologiche su Hackman e Arakawa.

Secondo il mandato di perquisizione, la coppia potrebbe essere deceduta fino a due settimane prima del ritrovamento. I corpi sono stati scoperti solo quando due addetti alla sicurezza sono arrivati alla proprietà e hanno trovato la porta d’ingresso socchiusa. Entrando in casa, hanno rinvenuto i corpi e avvisato le autorità.

Secondo il mandato di perquisizione, la polizia ha ritenuto le circostanze della morte dei due coniugi abbastanza sospette da richiedere un’indagine approfondita. Tra gli elementi rilevati dagli agenti: la porta d’ingresso dell’abitazione trovata aperta e non chiusa a chiave, un cane in buona salute che vagava libero nella proprietà, un altro cane sano vicino al corpo della donna, mentre un terzo cane è stato rinvenuto senza vita a circa 3-5 metri di distanza, in un armadio del bagno. Inoltre, il riscaldamento sembrava essere stato spostato, un flacone di farmaci era stato aperto e le pillole erano sparse accanto alla donna, mentre il corpo dell’uomo è stato trovato in una stanza separata.

Hackman e Arakawa erano in stanze diverse: Hackman è stato rinvenuto completamente vestito in una stanza vicino alla cucina. Inizialmente, le autorità hanno ipotizzato che fosse caduto improvvisamente, poiché accanto al corpo erano stati trovati un paio di occhiali da sole. Arakawa, invece, è stata trovata sul pavimento di un bagno, con un flacone di farmaci e pillole sparse sul piano d’appoggio.

Mentre il loro pastore tedesco è stato trovato morto in un armadio vicino ad Arakawa, altri due cani della coppia sono stati trovati vivi e in buona salute nella proprietà.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Santa Fe non ha riscontrato segni immediati di avvelenamento da monossido di carbonio, e un’indagine preliminare di una compagnia del gas locale non ha evidenziato «alcun segno o prova di problemi alle tubature dentro o intorno all’abitazione».

