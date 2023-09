‘La meravigliosa storia di Henry Sugar’, il trailer del corto di Wes Anderson è la cosa migliore che vedrete oggi

Wes Anderson adatta un’amatissima short story di Roald Dahl su un uomo ricco che scopre di un guru che può vedere senza usare gli occhi e decide poi di imparare a padroneggiare quell’abilità per imbrogliare al gioco d’azzardo. Il protagonista è interpretato da Benedict Cumberbatch e il resto del cast è composto da Ralph Fiennes, Dev Patel, Sir Ben Kingsley e Richard Ayoade. Serve altro?

Già presentato fuori concorso a Venezia 80, La meravigliosa storia di Henry Sugar (qui la nostra recensione) è tratto da Un gioco da ragazzi e altre storie e arriverà in streaming su Netflix il prossimo 27 settembre, primo di una serie di corti realizzati dal regista cult adattando racconti del grande scrittore. Il match made in heaven Anderson+Dahl in passato ci aveva già regalato il lungometraggio in stop motion Fantastic Mr. Fox. Ma per i wesandersoniani (eccoci) non finisce qui: il nuovo film dell’autore, Asteroid City, uscirà nelle sale italiane il 28 settembre.