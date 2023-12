La Marvel ha scaricato Jonathan Majors

La Marvel ha deciso di scaricare Jonathan Majors dopo che l’attore è stato condannato lunedì per aver aggredito la sua ex fidanzata. Il personaggio di Majors, Kang, il cattivo definitivo del multiverso con infinite varianti, era stato creato per guidare la fase successiva MCU, a partire da Avengers: The Kang Dynasty, previsto per maggio 2026. Ma dopo l’arresto del 34enne il 25 marzo per aver presumibilmente aggredito la sua ragazza Grace Jabbari, il suo futuro con lo Studios sembrava essere incerto.

Il mese scorso il primo segnoale è arrivato con la notizia che il regista Destin Daniel Cretton aveva lasciato il progetto, ma stava ancora lavorando con la Marvel sul sequel Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings e sulla serie TV Wonder Man. Più o meno nello stesso periodo circolavano notizie secondo cui se n’era andato anche lo sceneggiatore del film Jeff Loveness. (Loveness ha scritto Antman and the Wasp – Quantumania, che introduceva Kang.)

Non è ancora chiaro se la Marvel sostituirà Majors o deciderà di lavorare su una trama completamente diversa. La decisione segue un anno molto difficile per la società, dopo l’arresto di Majors, il licenziamento delladirigente Victoria Alonso e lo Studios che ha visto il suo peggior weekend di apertura al botteghino con The Marvels. I rappresentanti di Marvel e Majors non hanno risposto subito alle richieste di commento di Rolling Stone.

Lunedì una giuria di New York City ha ritenuto Majors colpevole di molestie di secondo grado e di aggressione di terzo grado, e lo ha assolto dalle accuse di molestie aggravate e aggressione con l’intenzione di causare lesioni fisiche dopo una deliberazione durata tre giorni.

Majors è accusato di aver litigato con la sua fidanzata di allora, la ballerina professionista Grace Jabbari, nel retro di un’auto a noleggio quando lui ha ricevuto un messaggio romantico da un’altra donna, e Jabbari lo ha visto e ha preso il suo telefono. I pubblici ministeri hanno affermato che durante la colluttazione, Majors ha cercato di riprendere un telefono da Jabbari girandole il braccio dietro la schiena, stringendole e facendo leva sulle dita, colpendola alla nuca e spingendola di nuovo dentro alla macchina.

Majors rischia fino a un anno di prigione e la data provvisoria per la sentenza è stata fissata per febbraio 2024. Il suo avvocato Priya Chaudhry ha già promesso di lottare per riabilitare il nome di Majors, dicendo che è “deluso” dal fatto che “nonostante non creda alla signora Jabbari, la giuria ha comunque ritenuto che il signor Majors fosse in qualche modo pericoloso mentre lei lo stava attaccando.

Prima del suo arresto Majors stava per vivere il suo anno più importante, dopo l’uscita di Creed III e Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Stava anche già raccogliendo entusiasmo per gli Oscar grazie alla sua interpretazione di un bodybuilder solitario con fantasie violente in Magazine Dreams.Majors però è stato rapidamente abbandonato sia dal suo management che dai team pubblicitari sulla scia delle accuse, e Searchlight Pictures ha rinviato a tempo indeterminato l’uscita nelle sale di Magazine Dreams, inizialmente prevista a dicembre.

