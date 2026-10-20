La madre di RJ Mitte ha detto che in famiglia erano preoccupati per la sua salute mentale

La madre di RJ Mitte ha detto che la famiglia, gli amici e il team dell’attore scomparso nutrivano “preoccupazioni” per la sua salute mentale prima che si togliesse la vita una settimana fa.

In un’intervista all’Hollywood Reporter, Dyna Mitte ha spiegato che non si trattava di “un’azione specifica” dell’ex star di Breaking Bad, ma “piuttosto della conversazione che stavamo avendo, non solo con me, ma anche con il suo team e i suoi amici”. Dyna ha raccontato di aver “incoraggiato” Mitte a “parlare con un terapeuta e a condividere i suoi sentimenti e il modo in cui vedeva le cose. Un terapeuta può dirti ciò che vede e ciò che sente senza avere un coinvolgimento personale”.

Mitte è morto suicida il 12 ottobre nella sua casa di Brownsville, in Texas. A trovarlo è stata proprio Dyna.

“Quando qualcosa ti tormenta, che sia per un’ora, un giorno, una settimana o un mese, credo che si possano avere momenti di debolezza”, ha detto. “Credo che sia ciò che è successo in questo caso. Questo non significa che non avesse difficoltà personali. Si stava aprendo con me, con sua sorella, con i familiari e con le persone del suo team. Non so che altro dire, se non che non ce lo aspettavamo. Una madre non dovrebbe mai trovare suo figlio in quel modo. È un boccone amaro da mandar giù”.

Dyna ha spiegato di voler parlare pubblicamente della morte del figlio per dare un consiglio ad altri genitori preoccupati. “I genitori dovrebbero ascoltare i figli e stare attenti ai segnali”, ha detto. “Pensavo che RJ fosse in un punto in cui avevamo superato il momento peggiore e che stesse bene. È stato solo quando non ha risposto al telefono che ho capito che era un campanello d’allarme, perché ci sentivamo regolarmente”.

Altrove nell’intervista, Dyna ha respinto le voci secondo cui la carriera di Mitte fosse in stallo dai tempi di Breaking Bad e le sue finanze in difficoltà. Quanto al lavoro di attore, Dyna ha riconosciuto che durante la pandemia le cose erano rallentate, ma che di recente erano “ripartite”. Ha detto che quest’anno Mitte aveva già tre film usciti e altri due in arrivo, e che aveva da poco firmato per diversi progetti futuri. Oltre alla recitazione, si stava preparando a scrivere un libro e ad aprire un food truck.

Per quanto riguarda la sua situazione economica, Dyna ha detto che le voci erano legate a un episodio avvenuto anni fa con un manager, che “era già stato risolto e non aveva nulla a che fare con quanto accaduto ora”.

Dyna ha parlato anche della cerimonia di commemorazione per Mitte, che si è tenuta a Brownsville alla fine della scorsa settimana. All’evento hanno partecipato i numerosissimi familiari e amici di Mitte, oltre a molti colleghi del settore. “La sala era piena di produttori, registi, casting director, agenti, manager e addetti stampa”, ha detto Dyna. “Per un attore vuol dire molto. Tutte quelle persone hanno fatto un viaggio per essere lì per lui. Per me tutto aveva un significato, e credo che RJ da lassù stesse guardando e capisse che tutto aveva un significato anche per lui”.

Da Rolling Stone US