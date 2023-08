La madre di Angus Cloud: «Mio figlio non si è suicidato»

Il mondo della serialità e del cinema è stato scosso lo scorso 31 luglio dalla notizia della morte di Angus Cloud. L’attore divenuto celebre per il suo ruolo in Euphoria era stato trovato senza vita nell’abitazione di famiglia a Oakland una settimana dopo la scomparsa del padre. Aveva 25 anni.

Nonostante non siano ancora state rivelate le cause del decesso, alcuni rumor hanno iniziato a speculare su un possibile suicidio. Proprio su questo argomento è intervenuta con un post su Facebook la madre dell’attore, Lisa Cloud: «Vorrei dirvi che nonostante mio figlio fosse in un lutto profondo per la perdita del padre per un mesoltelioma, il suo ultimo giorno è stato felice. Stava mettendo in ordine la sua stanza e lasciando un po’ di cose in giro perché aveva in programma di fermarsi per un po’ nella sua amata casa. Ha parlato di come avrebbe voluto contribuire alle spese del college delle sorelle, come avrebbe voluto aiutare me a livello emozionale e finanziario. Non voleva togliersi la vita».

La madre ha poi ripercorso gli ultimi momenti insieme: «Quando quella notte ci siamo abbracciati ci siamo detti quanto ci volevamo bene e che ci saremmo rivisti la mattina. Non so cosa abbia introdotto nel suo corpo dopo quel momento. So solo che dopo lui si è messo sulla scrivania a lavorare a dei suoi progetti, si è addormentato e non si è più svegliato».

La signora Cloud ha voluto poi evidenziare un tema: «Abbiamo scoperto che era andato in overdose tragicamente e per sbaglio; è abbastanza chiaro che non volesse togliersi da questo mondo. Sui social media si è iniziato a dire che la sua morte era intenzionale. Ci tengo solo a chiarire che non è questo il caso».