La famiglia di Tommy Lee Jones ha diffuso una dichiarazione dopo la morte della figlia Victoria

La famiglia di Victoria Jones, figlia dell’attore Tommy Lee Jones, ha diffuso una dichiarazione dopo la morte della 34enne, avvenuta il giorno di Capodanno. “Apprezziamo tutte le parole gentili, i pensieri e le preghiere. Per favore rispettate la nostra privacy in questo momento difficile”, ha dichiarato la famiglia a Rolling Stone US venerdì.

Secondo quanto riportato, Jones è stata trovata priva di sensi al Fairmont Hotel di San Francisco l’1 gennaio. Le cause della morte non sono state ancora rese note ufficialmente, anche se in un audio della polizia ottenuto da People la chiamata relativa all’intervento viene classificata come “codice tre”, codice solitamente riferito ai casi di overdose.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di San Francisco ha confermato in una nota condivisa con Rolling Stone US di essere intervenuto intorno alle 2:52 del mattino per una “segnalazione di un’emergenza medica”. “All’arrivo, i paramedici dei Vigili del Fuoco hanno effettuato una valutazione”, si legge nella nota. “La persona è stata dichiarata morta”.

Victoria era uno dei due figli che Jones ha avuto con la sua seconda moglie, Kimberlea Cloughley. I due sono stati sposati dal 1981 al 1996 e hanno avuto anche un figlio, Austin, oggi 43enne. Victoria è apparsa accanto al padre in diversi film, tra cui un cameo in Men in Black II, e ha recitato anche in Le tre sepolture, diretto dallo stesso Jones.

In un’intervista del 2006 rilasciata al New Yorker, Jones aveva elogiato la figlia, che nel suo film interpretava una giovane ragazza messicana e all’epoca aveva 14 anni. «È una brava attrice, parla uno spagnolo impeccabile», aveva detto. «Quando era una neonata, dissi a Leticia, la sua tata, di parlarle in spagnolo».

Jones aveva anche raccontato di averla “licenziata” durante le riprese, perché da bambina faticava con gli orari del set al mattino presto. «Doveva alzarsi alle 5 per la sua parte. Una mattina non voleva uscire dal letto. Le dissi: “Tesoro, questo è un lavoro”. Ma non si muoveva. Così l’ho licenziata», aveva raccontato. «Poi, senza dirmi niente, la troupe è andata da lei, l’ha svegliata e l’ha portata di corsa sul set giusto in tempo».

Questo articolo è stato tradotto da Rolling Stone US.