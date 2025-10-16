La famiglia di Diane Keaton ha rivelato la causa della morte

In seguito alla notizia della morte di Diane Keaton, la sua famiglia ha confermato che l’attrice premio Oscar è morta di polmonite l’11 ottobre all’età di 79 anni.

“La famiglia Keaton è profondamente grata per i meravigliosi messaggi di amore e sostegno ricevuti in questi ultimi giorni per la loro amata Diane, scomparsa di polmonite l’11 ottobre”, si legge nella dichiarazione rilasciata a People.

I cari dell’attrice premio Oscar hanno anche condiviso una passione che le stava a cuore, scrivendo: “Amava i suoi animali ed era ferma nel suo sostegno alla comunità dei randagi, quindi qualsiasi donazione in sua memoria a una banca alimentare locale o a un rifugio per animali sarebbe un omaggio meraviglioso e molto apprezzato”.

Dal suo ruolo rivelazione nel Padrino di Francis Ford Coppola alla sua adorabile interpretazione di una drammaturga divorziata in Tutto può succedere di Nancy Meyers, Keaton ha dominato tutto, dalle commedie romantiche ai film drammatici, nel corso della sua prolifica carriera.

Hollywood ha pianto la sua scomparsa, con star e co-protagonisti che hanno condiviso ricordi sui social media. Jane Fonda, che ha recitato al fianco di Keaton in Book Club e nel suo sequel, ha pubblicato una foto di una Keaton sorridente su Instagram. “Era sempre una scintilla di vita e di luce, rideva costantemente delle sue debolezze, aveva una creatività illimitata… nella sua recitazione, nel suo guardaroba, nei suoi libri, nei suoi amici, nelle sue case, nella sua biblioteca, nella sua visione del mondo”, ha scritto Fonda. “Unica era ciò che era. E, anche se non lo sapeva o non voleva ammetterlo, era una bravissima attrice!”

Anche Coppola ha onorato la memoria di Keaton, scrivendo in una dichiarazione: “Le parole non possono esprimere la meraviglia e il talento di Diane Keaton. Infinitamente intelligente, così bella”, e aggiungendo: “Tutto in Diane era la creatività personificata”.

