‘Kinds of Kindness’, ecco il trailer del nuovo film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone

Freschi della collaborazione per Povere creature!, Emma Stone (che ha vinto l’Oscar per la sua interpretazione di Bella Baxter) e Yorgos Lanthimos hanno già pronto il loro prossimo film, girato a New Orleans alla fine del 2022. Searchlight ha pubblicato il trailer di Kinds of Kindness, in uscita il 21 giugno.

Nel cast ci sono anche Willem Dafoe e Margaret Qualley, entrambi presenti in Povere creature!, oltre a Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie e Hunter Schafer. Alwyn aveva già lavorato con Stone e Lanthimos in La favorita (2018).

Il regista greco ha co-scritto la sceneggiatura insieme a Efthimis Filippou, con il quale aveva già lavorato per The Lobster, Il sacrificio del cervo sacro e Dogtooth.

Secondo la sinossi ufficiale, Kinds of Kindness è una “trittico di favole, che segue un uomo senza scelta che cerca di prendere il controllo della propria vita; un poliziotto allarmato dal fatto che sua moglie, scomparsa in mare, sia tornata e sembri un’altra persona; e una donna determinata a trovare una persona specifica con un’abilità speciale, destinata a diventare una leader spirituale”.