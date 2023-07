Kim Kardashian è scoppiata in lacrime parlando delle dichiarazioni antisemite di Kanye West

Kim Kardashian inizia a sentire il peso del comportamento di Kanye West. Durante il nuovo episodio del reality The Kardashians, la socialite è scoppiata in lacrime dopo che il suo ex marito ha fatto notizia all’inizio di quest’anno a seguito di diverse tirate antisemite e drammi pubblici. È la prima volta che Kim affronta le parole di West, dicendo che non riconosce più la persona di cui una volta era innamorata.

“Non sto bene”, dice alla sorella Khloé prima di scoppiare in lacrime. “Ho avuto una giornata durissima oggi”.

Alla fine del 2022, quando sono iniziate le riprese dell’attuale stagione di The Kardashians, West ha iniziato quello che alla fine sarebbe diventato un tour stampa antisemita. West ha acceso le polemiche durante la sfilata di Yeezy in ottobre, quando ha indossato una maglietta con al scritta “White Lives Matter”. Rifiutandosi di fare marcia indietro, West ha poi raddoppiato la dose di offese e ha accusato i “media ebrei” di censurarlo e di avere un programma contro di lui. Dopo aver minacciato di “death con 3 on Jewish people” (un riferimento oscuro e forse confuso alla condizione di prontezza della difesa – DEFCON –, un termine militare di fronte a una minaccia) e aver continuato a vomitare la stessa retorica d’odio su varie piattaforme e interviste, diverse aziende hanno tagliato i ponti con lui, tra cui JP Morgan Chase, CAA, Vogue, Balenciaga e, in particolare, Adidas, che ha terminato il loro accordo da un miliardo di dollari con il rapper.

Kim ha detto che le manca l’uomo che era West. “È una cosa che mi confonde. È così diverso dalla persona che ho sposato, che amavo e che ricordo. Farei di tutto per riavere indietro quella persona”. Ma dopo aver passato anni a proteggere West da se stesso, Kim ha detto che non sa più come aiutarlo. “Mi sento così male per lui”, spiega a Khloé. “Non credo nemmeno che si senta male per se stesso. Non so nemmeno se sa come fare”.

“Ho il cuore spezzato nel vedere Kim soffrire così tanto”, aggiunge Khloé durante un’intervista confessionale. “Vorrei poter fare qualcosa. È una sensazione di impotenza. Guardare Ye è come guardare un incidente d’auto al rallentatore. Mi sento malissimo per tutto”.

All’inizio della polemica scatenata da West, Kim aveva denunciato vagamente le parole del suo ex marito in un tweet, ma senza mai nominarlo. “L’incitamento all’odio non è mai OK o scusabile”, ha scritto Kardashian su Instagram. “Mi unisco alla comunità ebraica e chiedo che la terribile violenza e la retorica odiosa nei loro confronti cessino immediatamente”. Ma dopo questa dichiarazione, nient’altro. Kim ha vissuto la sua vita come se apparentemente non stesse accadendo nulla. E la star è stata criticata per non aver parlato di più e in tanto hanno affermato che il suo silenzio fosse una forma di complicità.

“Mi sento in colpa per aver pubblicato qualcosa a sostegno della comunità ebraica, poi la gente lo ha scaricato oggi. È colpa mia?” si chiede. “Li ho spinti io e avrei dovuto stare zitta? Ma dico quello che penso su tutto il resto. Non so mai cosa fare”.

Della sua decisione di non dire altro su West in quel momento, Kim ha detto di sentirsi combattuta tra il difendere le proprie convinzioni e rispettare il padre dei loro quattro figli.

“Tutta questa situazione è triste. Non so come gestirla emotivamente. Sono in crisi”, dice. “Non voglio far parte della caduta del padre dei miei figli”.

Ma se Kim non si azzarda, Khloé chiarisce la posizione della famiglia su West: “Ha avuto così tante opportunità per ritrattare ciò che ha detto, e ha sempre rilanciato. Nessuno di noi condivide queste opinioni antisemite. Pensiamo che sia grave. Siamo tutti molto consapevoli del seguito che Kanye ha e di come le sue parole possano essere usate per irritare le persone”.

E Khloé si è assicura anche che la sorella capisca che solo perché Kim ha parlato di West, non significa che non le sia permesso di preoccuparsi ancora di lui: “Penso che il nostro silenzio parli più forte e quello che hai fatto non è sbagliato. Quello che hai fatto non ha niente a che fare con quello che sta accadendo adesso Va bene che tu stia piangendo, va bene che provi dei sentimenti”, aggiunge.

All’inizio della stagione, senza entrare nei dettagli di ciò che West ha detto o fatto in quel momento, Kim ha parlato brevemente della sua relazione con il rapper e del motivo per cui è rimasta in silenzio per così tanto tempo. “Credo davvero che un giorno i miei figli apprezzeranno il mio silenzio, la mia comprensione e la mia grazia. Farò del mio meglio in ogni momento”.

Kim ha detto che rifiuta di essere la ragione per cui i suoi figli abbiano un brutto rapporto con il padre e che, per quanto le sue parole e le sue azioni possano ferirla, farà di tutto per non mostrarlo di fronte ai bambini. “Ai loro occhi sarò la sua più grande cheerleader, sempre”, spiega. “Un giorno poi, quando capiranno, risponderò a qualunque loro domanda ma in questo momento è molto da digerire”.

Da Rolling Stone US