Kim Kardashian debutta come attrice: ecco dove

Reality star, influencer, imprenditrice, avvocatessa, icona fashion-mediatica. E adesso anche attrice. Kim Kardashian debutta nella recitazione: lo ha annunciato lei stessa con un post su Instagram.

E il progetto non poteva che essere guidato da uno specialista della pop culture contemporanea: Ryan Murphy. È lui che infatti la voluta nella 12esima (!) stagione di American Horror Story, al fianco della habituée della serie Emma Roberts.

Ad accompagnare il video-annuncio, una caption fatta solo di due emoji: due occhi e una goccia di sangue.

Il sottotitolo della serie, in uscita negli Stati Uniti la prossima estate, è Delicate. Non si ancora nulla della trama, ma un portavoce di Murphy ha confermato che quello di Kardashian non sarà un cameo, ma un vero e proprio ruolo da protagonista.

Al di là dei “ruoli” nei reality sulla sua famiglia (Al passo con i Kardashian prima e The Kardashians adesso), Kim Kardashian finora ha infatti partecipato a diversi progetti cinematografici e televisivi solo con piccoli cameo: da How I Met Your Mother a 30 Rock fino a 2 Broke Girls, passando per Disaster Movie e il più recente Ocean’s 8.

Tantissime star sono state lanciate o “utilizzate” da Murphy in AHS: Evan Peters, Sarah Paulson, Lily Rabe, Frances Conroy, Denis O’Hare, Jessica Lange, Kathy Bates, Angela Bassett, Billie Lourd e anche Lady Gaga, tra i protagonisti della quinta stagione. Sarà consacrazione anche per Kim?

Qui il post di Kim Kardashian: