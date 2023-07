Kevin Spacey è stato assolto dalle accuse di molestie sessuali nel Regno Unito

Per uno strano scherzo del destino, nel giorno del suo 64esimo compleanno Kevin Spacey è stato assolto dall’accusa di aver aggredito sessualmente quattro uomini. Dopo tre settimane di testimonianze sia da parte dell’accusa che della difesa, il tribunale di Londra ha raggiunto un verdetto e ha proclamato la non colpevolezza dell’attore, che dopo la lettura della sentenza è scoppiato in lacrime e ha ringraziato i giurati.

I presunti abusi e molestie sessuali contestate a Londra riguardavano vicende risalenti a un periodo compreso fra il 2001 e il 2013. Il verdetto della giuria popolare, radunata dinanzi alla Southwark Crown Court, è arrivato dopo circa un mese di udienze. L’attore si era sempre dichiarato innocente rispetto alle accuse, riguardanti una decina di episodi, rivoltegli da 4 uomini più giovani tra cui un ex aspirante attore.

Nell’ottobre del 2022 Spacey aveva ottenuto un’altra vittoria processuale: il tribunale di New York lo aveva scagionato dalle accuse di aggressione sessuale mosse dall’attore Anthony Rapp.

Questo verdetto rappresenta un tassello nella importantissimo per la ricostruzione della reputazione di Spacey, che dopo le accuse si era visto tagliato fuori dal mondo di Hollywood dove, fino a quel momento, era uno degli attori più apprezzati e retribuiti. Aveva vinto l’Oscar per American Beauty e I soliti sospetti ed era ancora impegnato nella sesta stagione di House of Cards, ma dal giorno in cui sono emersi gli addebiti nei suoi confronti la sua carriera si è totalmente azzerata.