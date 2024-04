Ken Loach annuncia il ritiro dal cinema

L’aveva già detto in passato, ma stavolta sembra arrivato davvero il tempo della pensione. Ken Loach, autore di capolavori come Piovono pietre, Terra e libertà e My Name Is Joe nonché due volte Palma d’oro a Cannes (con Il vento che accarezza l’erba e Io, Daniel Blake), ha ufficialmente annunciato il suo ritiro dal cinema.

«Penso che l’idea di rimettermi a fare un film sia un passo troppo lungo», dice il regista inglese, oggi 87enne, a Variety. «Ti fermi solo quando devi assolutamente farlo, e oggi credo di essere giunto al capolinea».

«Cerco solo di pensare al futuro e di non lasciarmi prendere dalla nostalgia», aggiunge Loach. «Non fare film non significa che il tuo rapporto con il cinema, e gli studenti, e le persone che ne scrivono debba finire. Sono stato fortunato, ci sono altre possibilità di fare cose che siano attinenti al mio lavoro, ma senza lo stesso livello di impegno e senza dover viaggiare di continuo».

Nell’intervista con Variety, Loach commenta anche il discusso discorso di Jonathan Glazer agli Oscar: «Credo sia stato molto coraggioso, soprattutto perché sono sicuro che fosse a conoscenza delle conseguenze delle sue parole [su Gaza]. Ho grande rispetto per il suo lavoro».

L’ultimo film di Ken Loach, The Old Oak, era in concorso a Cannes 2023 ed è uscito nelle sale italiane lo scorso novembre.