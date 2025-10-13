Keira Knightley su J.K. Rowling: «Tutti abbiamo opinioni diverse»

Keira Knightley, ora su Netflix con il film La donna della cabina numero 10, ha dichiarato di «non essere a conoscenza» dell’appello al boicottaggio di Harry Potter a seguito delle dichiarazioni anti-trans di J.K. Rowling prima di unirsi al cast vocale di Harry Potter: The Full Cast Audio Editions.

In un’intervista con Decider, l’intervistatrice ha sottolineato che l’attrice presta la voce alla Professoressa Umbridge per Pottermore Publishing e gli audiolibri di Harry Potter di Audible e le ha chiesto se fosse a conoscenza del fatto che alcuni fan abbiano chiesto il boicottaggio della saga.

«Non ne ero a conoscenza, no. Mi dispiace molto», ha detto Knightley alla testata. «Sapete, penso che stiamo tutti vivendo in un periodo in cui dovremo capire come convivere insieme, no? E abbiamo tutti opinioni molto diverse. Spero che possiamo trovare tutti rispetto».

Per anni Rowling ha approvato o ha fatto ripetuti commenti transfobici, che hanno attirato critiche sia dai fan di Harry Potter che da attori, tra cui Emma Watson e Daniel Radcliffe.

In un’intervista rilasciata il mese scorso a On Purpose with Jay Shetty, Watson ha spiegato come riesce a dare valore al tempo trascorso con la creatrice di Harry Potter, J.K. Rowling, nonostante l’autrice abbia pubblicamente denunciato lei e Radcliffe per essersi opposti alla sua posizione anti-trans.

«Non credo davvero che aver vissuto quell’esperienza, e nutrire l’amore, il supporto e le opinioni che ho significhi che non possa e non debba apprezzare Jo e la persona con cui ho avuto esperienze personali», ha detto Watson. «Non crederò mai che l’una neghi l’altra e che la mia esperienza con quella persona non possa conservarla e apprezzarla. Semplicemente non credo che queste cose siano una questione di o l’altra».

Watson ha aggiunto: «Il mio desiderio più profondo è che le persone che non sono d’accordo con la mia opinione mi amino e spero di poter continuare ad amare le persone con cui non condivido necessariamente la stessa opinione».

Dopo l’analisi sfumata di Watson sulla loro relazione, J.K. Rowling ha risposto attaccando l’attrice definendola «ignorante». In un lungo post sulla piattaforma social X, Rowling ha respinto il racconto di Watson: «Come altre persone che non hanno mai sperimentato la vita adulta senza l’ombra di ricchezza e fama, Emma ha così poca esperienza della vita reale che ignora quanto sia ignorante», ha scritto l’autrice.

Rowling ha ammesso di «non avere diritto a un consenso eterno da parte di nessun attore che abbia interpretato un personaggio da me creato», definendo quell’idea «ridicola». Ha aggiunto: «Emma Watson e le sue co-protagoniste hanno tutto il diritto di abbracciare l’ideologia dell’identità di genere. Tali convinzioni sono tutelate dalla legge e non vorrei che nessuna di loro fosse minacciata di perdita del lavoro, violenza o morte per questo motivo».

Da Rolling Stone US