Keanu Reeves e la lezione improvvisata di basso da Flea dei Red Hot Chili Peppers

Keanu Reeves ha rivelato che una volta ha ricevuto una lezione di basso da Flea dei Red Hot Chili Peppers. La star di John Wick, che suona anche il basso nella band grunge Dogstar, ha parlato dell’incontro in un video pubblicato sul canale YouTube di Fender.

“Ricordo che una volta stavo girando un film e Flea era nel film, o io ero in un film con Flea”, ha spiegato. “C’era una casa, c’erano amplificatori, strumenti e cose del genere”.

“Gli ho chiesto: ‘Ehi, Flea, puoi darmi una lezione?’. E lui ha risposto, ‘Certo, amico!’ [mima un assolo di basso complesso]. Ho risposto: “Va bene, allora?” E lui: “Devi solo sentirlo, amico. Suona e basta”.

Reeves e Flea sono apparsi entrambi in Belli e dannati, diretto da Gus Van Sant e distribuito nel 1991.

I Dogstar sono stati insieme per undici anni tra il 1991 e il 2002, pubblicando due album in studio: Our Little Visionary nel 1996 e Happy Ending nel 2000. Durante il lockdown del 2020, la band ha iniziato a trascorrere del tempo insieme in quarantena, scrivendo abbastanza materiale per formare un nuovo album. Hanno pubblicato il loro terzo full-length, Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, all’inizio di questo mese. Hanno fatto la loro prima apparizione dal vivo dopo due decenni al BottleRock Festival di Napa, in California, a maggio, debuttando con molte delle nuove canzoni.

Parlando di come è diventato bassista, Reeves ha detto: “Penso di essere un animale selvatico che gioca con un pezzo di legno. Non ho imparato molte canzoni. Non ho ascoltato una canzone e non ho provato a capirla. Ero un ragazzino: me ne pento. Se stai prendendo in mano uno strumento, è bello capire cosa hanno realizzato le persone prima, ma io non l’ho fatto. Suonavo e basta, non ho studiato teoria.

Ha continuato: “Mi è stato chiesto quale fosse il mio primo basso. Ho cercato di ricordare, ma credo che fosse il 1986. Sono andato all’Hollywood Guitar Center con il sogno ad occhi aperti di procurarmi un basso. Alla fine… non ricordo benissimo, ma lì c’era un ragazzo che vendeva un basso. Era con un amico. Non nel negozio, ma nel parcheggio, tipo svendita. Ho preso un basso a un prezzaccio”.