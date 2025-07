Katie Holmes e Joshua Jackson tornano a recitare insieme

Katie Holmes scriverà, dirigerà e interpreterà Happy Hours, nuova trilogia di film in cui si riunirà il suo collega di Dawson’s Creek, Joshua Jackson. Lo riporta Deadline.

Nel cast cast anche Mary-Louise Parker, Constance Wu, Joe Tippett, John McGinty, Donald Webber Jr., Nathan Darrow, Johnna Dias-Watson e Jack Martin. La produzione del primo film inizierà a New York quest’estate, mentre il secondo e il terzo capitolo seguiranno a breve.

Happy Hours è la storia di due persone (Jackson e Holmes) che affrontano una relazione tra le sfide della carriera, le responsabilità familiari e la ricerca dell’amore. Una commedia drammatica che esplora il percorso emotivo di ragazzi che si ritrovano da adulti, attraverso il filo conduttore di gioie, perdite e speranze condivise.

Katie Holmes ha già lavorato dietro la macchina da presa in film indipendenti tra cui Rare Objects, Alone Together e All We Had, in cui ha anche recitato. Sia lei che Jackson sono stati protagonisti di Dawson’s Creek, andata in onda dal 1998 al 2003 per sei le stagioni.

