Karla Sofía Gascón: «Mi scuso con tutti coloro che sono stati feriti in questa situazione»

Karla Sofía Gascón, che interpreta la protagonista di Emilia Pérez (candidato a 13 Oscar), si è scusata dopo che la scorsa settimana sono riemersi i suoi post offensivi sui musulmani e sull’omicidio di George Floyd.

“Dopo l’intervista di Jacques che ho capito, ho deciso, per il film, per Jacques, per il cast, per l’incredibile troupe che se lo merita, per la bellissima avventura che abbiamo vissuto tutti insieme, di lasciare che il lavoro parli da solo, sperando che il mio silenzio permetta che il film venga apprezzato per quello che è, una bellissima ode all’amore e alla differenza”, ha scritto Gascón su Instagram giovedì sera, insieme Ana foto di lei e della troupe Emilia Pérez. Ha aggiunto: “Mi scuso sinceramente con tutti coloro che sono stati feriti lungo il percorso”.

Il giorno prima, il regista del film Jacques Audiard aveva dichiarato di non aver più parlato con Gascón da quando i suoi controversi post erano diventati virali la settimana scorsa. Durante un’intervista con Deadline, Audiard ha definito i tweet passati dell’attrice “inscusabili” e “ripugnante”, e ha accusato Gascón di “fare la vittima”.

“Non le ho parlato e non voglio farlo”, ha detto il regista. “Ha un atteggiamento autodistruttivo nel quale non posso interferire, e non capisco davvero perché continui così. Perché si sta facendo del male? Perché? Non lo capisco, e quello che non capisco è perché sta facendo del male a persone che le erano molto vicine”. Ha continuato: “Non la contatterò perché in questo momento ha bisogno di spazio per riflettere e assumersi la responsabilità delle sue azioni”.

La co-protagonista di Gascón, Zoe Saldaña, aveva dichiarato in precedenza a Variety di essere “delusa” dalle azioni di Gascón. “Sono triste, è questa la parola giusta, perché è il sentimento che ho nel petto da quando è successo tutto”, ha detto Saldaña.

Lo scorso fine settimana, Gascón è apparsa su CNN En Español per un’intervista e ha affermato di essere stata vittima della “cancel culture“. Diversi organi di informazione hanno confermato che Netflix non era coinvolta né era a conoscenza del fatto che l’attrice stesse rilasciando l’intervista alla CNN.

Parlando con Deadline, Audiard ha detto che avrebbe continuato a promuovere Emilia Pérez, ma come Saldaña, ha riconosciuto che “c’è qualcosa di triste in questo”. Ha detto: “C’è una tristezza che dobbiamo superare, se le cose non sono chiare, allora dobbiamo far luce e dedicare del tempo a continuare a difendere davvero questo film”.

