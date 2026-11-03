Justin Timberlake torna sulla debacle del Super Bowl in una docuserie feat. Janet Jackson

Justin Timberlake tornerà al parlare del famigerato incidente con Janet Jackson al Super Bowl del 2004 in una nuova docuserie in quattro parti, in arrivo su Apple TV il mese prossimo, secondo quanto riportato da Variety.

Fonti hanno descritto l’uscita di dicembre come un “tell-all” (una resa dei conti senza filtri), e una in particolare ha raccontato che la serie vedrà Jackson parlare del “wardrobe malfunction” (incidente di guardaroba, come lo definì Justin) avvenuto durante l’esibizione del duo all’halftime.

I rappresentanti di Timberlake, di Jackson e di Apple non hanno risposto subito alle richieste di commento di Rolling Stone.

L’halftime show del Super Bowl XXXVIII con Timberlake e Jackson è passato alla storia come una delle esibizioni più controverse mai andate in onda in diretta televisiva. Jackson, la headliner, era affiancata in un numero di canto e ballo da Timberlake che, in corrispondenza del verso “Gonna have you naked by the end of this song” (“Ti avrò nuda prima della fine di questa canzone”) del ritornello di Rock Your Body, ha afferrato il costume di Jackson, scoprendole il seno destro. La rete e Timberlake si sono affrettati a scusarsi, e Timberlake ha poi definito l’accaduto un “wardrobe malfunction”, prendendo le distanze dalla polemica, mentre su Jackson si abbatteva la gran parte di un contraccolpo spietato: la cantante fu messa al bando dalle radio e la sua carriera subì una battuta d’arresto in seguito all’episodio. Timberlake, all’epoca, ne uscì quasi indenne, e nel 2017 tornò persino a esibirsi all’halftime show del Super Bowl, questa volta da solista.

Nel 2021, dopo l’uscita del documentario Framing Britney Spears, il passato è stato rivangato e Timberlake è stato criticato per il ruolo avuto nell’ondata di ostilità contro Jackson dopo lo scandalo “Nipplegate”. Timberlake ha chiesto scusa pubblicamente sia a Britney Spears sia a Janet Jackson. “Voglio scusarmi in particolare con Britney Spears e Janet Jackson, singolarmente, perché tengo a queste donne e le rispetto, e so di aver fallito”, ha detto Timberlake. “L’industria è sbagliata. Mette gli uomini, soprattutto bianchi, nelle condizioni di avere successo. È progettata così. Come uomo in una posizione privilegiata, devo esprimermi con forza su questo. A causa della mia ignoranza non ho riconosciuto per quello che era tutto ciò mentre accadeva, ma non voglio mai più trarre vantaggio dal fatto che altri vengano trascinati a fondo”.

Da Rolling Stone US