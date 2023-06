Julian Sands: dopo la scomparsa, confermata la morte dell’attore di ‘Camera con vista’

È stata confermata la morte di Julian Sands, l’attore inglese noto per i suoi ruoli in Camera con vista e Warlock. Aveva 65 anni.

Il 13 gennaio scorso era stata riportata la scomparsa di Sands sui monti della California meridionale. Lo scorso sabato un gruppo di hiker hanno trovato dei resti umani, che martedì 27 giugno sono stati identificati come quelli dello stesso attore.

«Le dinamiche della sua morte restano ancora al centro di un’indagine, aspettiamo nuovi risultati», ha dichiarato il medico legale del San Bernardino County Department.

«Si prendeva sempre dei rischi», dice oggi il fratello Nick. «È sempre stato così: selvaggio, estremo, avventuroso. Non ha mai seguito regole o confini. Per lui la felicità era stare sul picco di una montagna in una mattina freddissima».

Noto soprattutto per il ruolo di George Emerson in Camera con vista di James Ivory, ha iniziato la sua carriera in titoli come Urla del silenzio e Oxford Blues. Ma è stato l’adattamento del romanzo di Forster a dargli la notorietà.

Poi è arrivato l’horror cult Warlock, in cui interpretava il figlio di Satana, seguito da Warlock – The Armageddon. Tra i suoi titoli più noti: Aracnofobia di Frank Marshall, Il pasto nudo di David Cronenberg, il discusso Boxing Helena di Jennifer Lynch, Via da Las Vegas di Mike Figgis, Il fantasma dell’opera di Dario Argento e Millennium – Uomini che odiano le donne di David Fincher.

Tra i progetti per il piccolo schermo, le serie 24, Smallville, Stargate SG-1, The L Word e Dexter.

Il suo ultimo ruolo per il cinema è in The Ghosts of Monday di Francesco Cinquemani, mentre sul fronte serie è apparso l’ultima volta in What/If accanto a Renée Zellweger.

Julian Sands lascia la moglie Evgenia Civkowitz e tre figli.