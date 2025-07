Julia Garner ha detto che il biopic su Madonna «dovrebbe andare in porto»

Julia Garner ha confermato di essere ancora sulla buona strada per interpretare Madonna nel biopic sulla popstar. In una nuova intervista al podcast Smartless, l’attrice ha affermato che, nonostante le voci che dicevano il contrario, il film si farà.

“Dovrebbe ancora accadere”, ha detto la Garner ai conduttori Will Arnett, Sean Hayes e Jason Bateman. Ha raccontato di aver fatto un provino per il ruolo di Madonna per la cantante, che dirigerà il film. “Ero una grande fan di Madonna”, ha detto. “Sono cresciuta ascoltando le sue canzoni. È nato tutto da lì. Sapevo che stavano lavorando a un progetto: stavano girando un film su di lei”.

Ha aggiunto: “Volevo solo capire se potevo farlo, perché non ero una ballerina professionista e dovevo imparare a ballare e poi danzare davanti a lei e convincerla che sapevo farlo… e cantare, cantare con lei!”

Garner ha spiegato di essersi preparata mentalmente chiedendosi: “Ok, cosa farebbe Madonna?” “Avrebbe convinto tutti che meritava di stare in quella stanza, e io ho fatto lo stesso”, ha detto. “Ero tipo, ‘Puoi prendere o lasciare, ma se lasci, se me ne vado io, allora è colpa tua. Se prendi, benissimo’. Quel tipo di mentalità. E letteralmente possedere quella stanza.”

Il film biografico su Madonna, annunciato per la prima volta nel 2020, è stato accantonato dalla Universal Pictures nel 2023. La scorsa estate, la cantante ha confermato su Instagram di stare di nuovo lavorando alla sceneggiatura, rivelando un possibile titolo: Who’s That Girl. Nel 2022, Madonna ha dichiarato a Variety che ridurre la sceneggiatura è stata una sfida.

“Ho avuto una vita straordinaria, devo fare un film straordinario”, ha detto. “È stata anche una mossa preventiva perché molte persone cercavano di fare film su di me. Per lo più uomini misogini. Così ho detto: ‘Nessuno racconterà la mia storia tranne me'”.

All’inizio di quest’anno, è emerso che Madonna sta lavorando con il regista Shawn Levy per sviluppare una miniserie su Netflix. Non è chiaro su quale periodo della carriera di Madonna si concentrerà, anche se in precedenza ha accennato alla possibilità che il film biografico venga trasformato in una serie TV.

Garner è attualmente al cinema dei panni di Silver Surfer nel film I Fantastici 4 – Gli inizi. Sarà anche la protagonista dell’horror di Zach Cregger Weapons, nelle sale l’8 agosto.

Da Rolling Stone US