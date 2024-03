Josh O’Connor protagonista anche del prossimo film di Luca Guadagnino?

In attesa dell’attesissimo (pardon) Challengers, la rom-com di Luca Guadagnino starring Zendaya e Josh O’Connor in arrivo nelle sale italiane il 24 aprile, un’altra collaborazione tra il regista palermitano e l’attore inglese si profila all’orizzonte.

O’Connor sarebbe in trattative per interpretare il protagonista di Camere separate, l’adattamento dell’omonimo romanzo di Pier Vittorio Tondelli del 1989 che segue le vicende di uno scrittore italiano, Leo, che piange la morte del suo compagno, il musicista tedesco Thomas.

O’Connor, lanciato nei panni del giovane Carlo in The Crown e già protagonista della Chimera di Alice Rohrwacher, avrebbe già imparato l’italiano ancora più a fondo per quest’altro ruolo, anche se la firma sul contratto ancora non c’è.

Intervistato dal Venerdì, Guadagnino ha annunciato che le riprese di Camere separate dovrebbero partire “presto”. La sceneggiatura è affidata a Francesca Manieri, che ha già collaborato con il regista palermitano nella serie We Are Who We Are e che è anche l’autrice della recente e discussa Supersex su Rocco Siffredi.

Separate Rooms, questo il titolo internazionale del progetto, sarà prodotto per Fremantle da Lorenzo Mieli, già dietro Bones and All e l’imminente Queer, il film tratto dal libro di William S. Burroughs con protagonista Daniel Craig che con tutta probabilità vedremo alla prossima Mostra del Cinema di Venezia.