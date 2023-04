Jonathan Majors è il nuovo attore scaricato da Hollywood (anche dalla Marvel)?

Dopo le accuse di violenza domestica mosse da una donna rimasta anonima, che hanno portato al suo arresto il 25 marzo scorso, la carriera del lanciatissimo Jonathan Majors è in seria crisi.

L’attore di Creed III e Ant-Man and the Wasp: Quantumania è già stato scaricato da agente e publicist, oltre che dall’agenzia di PR Lede Company, cosa che ha comportato la cancellazione della sua partecipazione al prossimo Met Gala, dove sarebbe stato vestito Valentino.

E adesso, a poco a poco, stanno saltando tutti i suoi progetti cinematografici. È stato annunciato che non prenderà più parte a The Man in My Basement, adattamento del romanzo di Walter Moseley dove avrebbe diviso la scena con Willem Dafoe, né al biopic di Otis Redding . E anche i Texas Rangers l’hanno “cancellato” dalla loro nuova campagna pubblicitaria.

Gli unici progetti che al momento sembrano confermati sono Da Understudy, in cui tornerebbe ad essere diretto da Spike Lee dopo Da 5 Bloods – Come fratelli, e 48 Hours in Vegas, in cui vestirà i panni di Dennis Rodman.

E, soprattutto, c’è il nodo Marvel. Dopo aver dato il volto al villain Kang il Conquistatore, personaggio chiave della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, è atteso con lo stesso ruolo nella seconda stagione di Loki, già girata, e nel film Avengers: The Kang Dynasty.

Non c’è ancora la conferma della cancellazione dell’attore, ma fonti vicine alla Marvel dicono che lo Studio sarebbe già pronto a rimpiazzarlo, addirittura rigirando le sequenze già realizzato di Loki 2 che lo vedono protagonista in Loki 2.

Ospite del podcast The Hot Mic, l’insider Marvel Jeff Sneider ha dichiarato: «Anche se non c’è stato alcun movimento sul fronte di Jonathan Majors, ho sentito dire che, se venisse licenziato come Kang, qualcuno come Damson Idris (attore visto in Snowfall, ndr) è il tipo di attore a cui Marvel potrebbe pensare per sostituirlo».

Si attendono sviluppi.