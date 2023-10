Jon Stewart, Cate Blanchett, Joaquin Phoenix e tante altre star chiedono il cessate il fuoco a Gaza e in Israele

Cinquantacinque celebrità, tra le quali Cate Blanchett, Jessica Chastain, Joaquin Phoenix, Jon Stewart e Michael Stipe, hanno firmato una lettera aperta al presidente Joe Biden per “chiedere un immediato allentamento della tensione e il cessate il fuoco a Gaza e in Israele prima che si perda un’altra vita”. In particolare, vorrebbero la fine dei bombardamenti su Gaza e la liberazione degli ostaggi. La lettera completa è visibile su Artists4Ceasefire.org.

“Crediamo che gli Stati Uniti possano svolgere un ruolo diplomatico vitale nel porre fine alle sofferenze e uniamo la nostra voce a quella di Congresso, UNICEF, Medici Senza Frontiere, Comitato Internazionale della Croce Rossa e tanti altri”, si legge. “Salvare vite umane è un imperativo morale. Per fare eco all’UNICEF, ‘la compassione – e il diritto internazionale – devono prevalere’”.

In calce alla lettera ci sono anche i nomi di Andrew Garfield, Ayo Edebiri, Channing Tatum, Rooney Mara, Rosario Dawson, Shailene Woodley e Susan Sarandon.

La lettera arriva il giorno dopo che Biden ha chiesto al Congresso 105 miliardi di dollari da spendere in aiuti militari per Israele e Ucraina. Il New York Times riferisce che 14 miliardi di dollari di quel denaro sarebbero andati a Israele nel suo sforzo di difendersi dalla guerra scoppiata quando Hamas ha invaso il Paese l’11 ottobre uccidendo più di mille persone e prendendo circa 200 ostaggi. Una parte del denaro, 9 miliardi di dollari, andrebbe agli sforzi umanitari in Israele, Gaza e Ucraina.

Nel frattempo, i negoziati tra Egitto, Israele e Stati Uniti e le Nazioni Unite hanno bloccato la consegna di aiuti umanitari a Gaza, sempre secondo il Times. I funzionari hanno faticato a mettersi d’accordo su alcune questioni, compreso chi avrebbe ispezionato le consegne, che sarebbero entrate nell’area attraverso l’Egitto.

“Al di là del nostro dolore e lutto per tutte le persone che si trovano lì e i loro cari in tutto il mondo, siamo motivati ​​da una volontà inflessibile di difendere la nostra comune umanità”, hanno sottolineato le celebrità nella loro lettera. “Siamo per la libertà, la giustizia, la dignità e la pace per tutti – e per un profondo desiderio di fermare ulteriori spargimenti di sangue”.

Da Rolling Stone US