‘Joker: Folie à Deux’, ecco finalmente il primo trailer del film starring Joaquin Phoenix e Lady Gaga

Joaquin Phoenix e Lady Gaga sono pronti ad abbracciare la follia (e ad innamorarsi follemente) nel primo trailer di Joker: Folie à Deux, che arriverà nei cinema il 4 ottobre.

La clip si apre con il Joker di Phoenix che vede per la prima volta l’Harley Quinn di Gaga mentre cammina attraverso i corridoi della prigione e si sente una versione rallentata e inquietante di Pure Imagination di Gene Wilder.

“Utilizziamo la musica per completarci. Per bilanciare le fratture dentro di noi”, dice una voce fuori campo mentre i personaggi di Phoenix e Gaga si incontrano per la prima volta.

“Io non sono nessuno. Non ho fatto niente nella mia vita come hai fatto tu”, dice. Il trailer poi passa a mostrare Phoenix e Gaga che si tengono per mano, vengono inseguiti per lstrade ballano a una festa e il duo si esibisce sul palco. E poi Gaga che si trucca il caratteristico Joker.

“Vi dico cosa è cambiato: non sono più solo”, dichiara Phoenix. “Ecco di cosa dovremmo parlare.”

La fine del trailer vede Gaga visitare Pheonix all’Arkham Asylum mentre disegna una faccia felice sul vetro che li separa con il rossetto rosso. “Voglio vedere il vero te”, gli dice.

Il trailer segna il primo vero sguardo al tanto atteso sequel del film anti-supereroe di Todd Phillips sul classico cattivo di Batman. Insieme a Gaga e Phoenix, il film vanta un cast di supporto composto da Zazie Beetz (che riprende il suo ruolo dal film originale), Brendan Gleeson, Catherine Keener, Steve Coogan, Jacob Lofland, Ken Leung e Harry Lawtey.

Come anticipato nel trailer con una scena in cui i due si esibiscono sul palco, Folie à Deux dovrebbe essere una sorta di jukebox musical. Già a marzo, alcuni addetti ai lavori avevano detto a Variety che il film avrebbe dovuto contenere 15 reinterpretazioni di canzoni “molto famose” e che la compositrice Hildur Guðnadóttir avrebbe “infuso i suoi spunti [musicali] distintivi e inquietanti” nei numeri. All’epoca fu anche spiegato che uno o due numeri originali potevano ancora essere inseriti nel film, anche se non ci sono ancora ulteriori informazioni al riguardo.

Joker è uscito nel 2019 ed è diventato da subito un grande successo, incassando più di 1 miliardo di dollari al botteghino globale e ottenendo 11 nomination agli Oscar. Alla fine vinse due premi, il miglior attore per Phoenix e la migliore colonna sonora originale per Guðnadóttir.

Da Rolling Stone US