Johnny Depp: «Sono stato il manichino da crash test del MeToo»

Dopo anni turbolenti e due processi mediatici, Johnny Depp è tornato a parlare pubblicamente della vicenda che lo ha tenuto sotto i riflettori dal 2016, quando l’ex moglie Amber Heard lo accusò di violenza domestica. In un’intervista concessa al Sunday Times, l’attore e regista ha ripercorso il caso, definendosi «il manichino da crash test del MeToo» e rivendicando la necessità di essersi esposto per «rappresentare la verità».

Nel frattempo, Depp si prepara al debutto nelle sale britanniche del suo nuovo film da regista, Modi: Three Days on the Wing of Madness. Il ritorno sul set sarà invece accanto a Penélope Cruz, con cui sarà protagonista dell’action comedy Day Drinker, in uscita nel 2026 per Lionsgate.

Le parole dell’attore arrivano a qualche anno di distanza dai processi che hanno segnato la sua carriera e la sua vita privata. Il primo, nel 2020, si è tenuto nel Regno Unito: Depp aveva citato in giudizio il tabloid The Sun, che lo aveva definito un «picchiatore di mogli». Il verdetto ha dato ragione alla testata, ritenendo «sostanzialmente vera» quella definizione. Pochi mesi dopo, Warner Bros. lo ha escluso dalla saga di Animali fantastici.

Nel 2022, il secondo processo – seguito in diretta streaming da milioni di persone – si è svolto negli Stati Uniti, dove Depp aveva fatto causa a Heard per un editoriale pubblicato sul Washington Post in cui l’attrice si descriveva come simbolo di abuso domestico. La giuria ha riconosciuto la diffamazione da parte di entrambi, e il processo ha messo in piazza ogni dettaglio della loro relazione.

«Era andata troppo oltre», ha commentato oggi Depp. «Tutti dicevano che sarebbe passato, ma io non potevo fidarmi. Se non avessi provato a raccontare la verità, sarebbe stato come se avessi commesso davvero quegli atti. E i miei figli avrebbero dovuto conviverci. I loro figli. I bambini che ho incontrato negli ospedali. Per questo la sera prima del processo non ero nervoso. Se non devi imparare battute, e dici solo la verità, allora il dado è tratto».

L’attore ha parlato anche del peso mediatico del caso: «Ho superato tutti gli articoli pilotati, tutte le stronzate. Sapevo che non sarebbe stato facile, ma non mi importava. Combatterò fino alla fine. E se finirò a lavorare a una stazione di rifornimento? Va bene. L’ho già fatto».

Oggi, dopo essersi lasciato alle spalle quella stagione, Depp sembra voler archiviare il passato: «Non mi rimprovero nulla. Perché, davvero, cosa possiamo fare per qualcosa che è accaduto la settimana scorsa? Un cazzo di niente».