Johnny Depp interpreterà Scrooge in un nuovo ‘Canto di Natale’

Johnny Depp è in trattative finali per recitare in Ebenezer: A Christmas Carol, un adattamento del classico natalizio di Charles Dickens, per Paramount Pictures. L’autore horror Ti West (Pearl, Maxxxine) dirigerà il film da una sceneggiatura di Nathaniel Halpern (Tales From the Loop, Legion), e Andrea Riseborough (Oblivion, To Leslie) sarà la sua co-protagonista. Se l’accordo dovesse concludersi, lo Studio punta a distribuire il progetto il 13 novembre 2026.

Depp interpreterà il ruolo principale di Ebenezer Scrooge, un misantropo e avaro uomo d’affari nella Londra del XIX secolo che riceve la visita dei fantasmi del Natale passato, presente e futuro nel tentativo di salvarsi da un aldilà di tormenti. Il personaggio è stato un pilastro del cinema natalizio per decenni, tra cui il classico adattamento del 1951 con Alastair Sim, Scrooged del 1988 con Bill Murray, A Muppet Christmas Carol del 1992 con Michael Caine e A Christmas Carol del 2009 con Jim Carrey.

Anche il regista di Nosferatu, Robert Eggers, sta sviluppando la sua versione della storia per Warner Bros., con Willem Dafoe che interpreterà Scrooge.

Il film segnerebbe il primo ruolo di Depp in un grande Studio da Animali fantastici: I crimini di Grindelwald del 2018. Era stato licenziato da quel franchise dopo aver perso una causa per diffamazione contro il tabloid britannico The Sun, che nel 2018 aveva definito l’attore un “picchiatore di mogli” in seguito alle accuse di violenza domestica da parte della sua ex moglie Amber Heard. (In un altro processo negli Stati Uniti nel 2022, sia Depp che Heard sono stati accusati di essersi diffamati a vicenda.) Da allora Depp ha recitato in una manciata di film indipendenti (Minamata, Jeanne du Barry) e ha recentemente girato il thriller Day Drinker per la Lionsgate con Penélope Cruz, la cui uscita è prevista per il 2026. Il primo film di Depp come regista dal The Brave del 1997 — il dramma Modì – Tre giorni sulle ali della follia, con Riccardo Scamarcio, Stephen Graham e Al Pacino, dovrebbe uscire nelle sale statunitensi il 7 novembre.