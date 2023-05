Johnny Depp dirigerà Riccardo Scamarcio e Al Pacino nel suo secondo film da regista

Johnny Depp ha annunciato il cast di Modi: Riccardo Scamarcio, il francese Pierre Niney (Yves Saint Laurent, Frantz) e, rullo di tamburi, Al Pacino (con cui Depp aveva già recitato in Donnie Brasco). Tutto vero. Le riprese inizieranno a Budapest in autunno. Lo rivela Deadline.

Il biopic su Amedeo Modigliani sarà il secondo lungometraggio da regista di Depp (che diresse pure diversi video musicali per l’ex moglie Vanessa Paradis) dopo The Brave del 1997, in cui ha anche recitato al fianco di Marlon Brando.

Basato su un’opera teatrale di Dennis McIntyre e adattato per il grande schermo da Jerzy e Mary Kromolowski, il film racconterà la storia del pittore e scultore italiano durante il suo soggiorno a Parigi nel 1916. In particolare, seguirà l’artista attraverso 48 ore turbolente che lo vedono in fuga dalla polizia per le strade e i bar della capitale francese devastata dal conflitto. Il suo desiderio di porre fine anzitempo alla sua carriera e lasciare la città viene respinto dai colleghi bohémien: l’artista francese Maurice Utrillo, il bielorusso Chaim Soutine e la sua musa e amante inglese, Beatrice Hastings. Modigliani chiede consiglio al mercante d’arte polacco e amico Leopold Zborowski, ma il caos cresce quando si trova di fronte a un collezionista che potrebbe cambiargli la vita.

Scamarcio vestirà i panni di Modigliani, Niney sarà Utrillo e Pacino impersonerà il collezionista d’arte internazionale Gangnat.

Intanto il primo film da attore di Depp da tre anni a questa parte, Jeanne du Barry diretto da Maïwenn e dove Johnny interpreta re Luigi XV, aprirà il Festival di Cannes.