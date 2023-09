Joaquin Phoenix piange per i maiali italiani

«Quel che è successo oggi a Progetto Cuori Liberi è una vergogna ed è terrificante», scrive Joaquin Phoenix sul suo profilo Instagram. Nella foto di Rio Asch Phoenix, l’attore piange e un liquido denso e rosso che sembra sangue gli esce da un occhio.

Che cos’è successo? Nell’ultimo mese e mezzo nella sola provincia di Pavia sono sono stati abbattuti più di 33 mila maiali per scongiurare la diffusione della peste suina, di cui sono stati trovati alcuni focolai. Cuori Liberi, la associazione citata da Phoenix, è un santuario per animali in quella provincia. L’ATS Pavia ha disposto l’abbattimento di una decina di maiali da loro curati. Nei giorni scorsi sono stati fatti appelli ed è stata presentata da varie associazioni un’istanza urgente affinché gli animali non venissero abbattuti in quanto, recita un comunicato di OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali), «perfettamente isolati, non destinati alla filiera alimentare, alcuni sani, altri portatori sani di PSA», sigla che sta per Peste Suina Africana. Gli animali erano sottoposti a «severe misure di biosicurezza».

Nonostante il presidio delle associazioni animaliste, ieri dieci maiali del rifugio sono stati abbattuti dopo l’intervento delle forze dell’ordine. «Nella sola provincia di Pavia, dove si trova il santuario, sono stati abbattuti a oggi circa 34 mila maiali», scrive OIPA. «Queste le dimensioni più generali di un’ecatombe dettata dall’esistenza di allevamenti, intensivi e non, di animali considerati come mera fonte di reddito». Se tenuti in vita, i dieci maiali sarebbero stati «il simbolo del riscatto del lato umano che dovrebbe guidare leggi, regolamenti, ordinanze».

Uccisi i 10 maiali del rifugio “Cuori Liberi” nonostante le severe misure di biosicurezza. Ignorate le richieste delle associazioni 👉https://t.co/ZHUnSpdiWz pic.twitter.com/JBU7mqx2My — OIPA Italia (@OIPAItalia) September 20, 2023

Noto attivista per i diritti degli animali e antispecista, tra le altre cose produttore esecutivo del documentario del regista russo Victor Kossakovsky Gunda, Phoenix ha dedicato all’argomento un post su Instagram.

«Tutti i maiali del santuario italiano sono stati uccisi dallo Stato e dalle autorità, veterinari il cui compito dovrebbe essere salvare vite li hanno portati via senza alcuna compassione. È un giorno di lutto e di tristezza, quest’atto disumano non deve passare sotto silenzio, per favore condividete! Decine di furgoni della polizia per degli animali innocenti che avevano casa e famiglia, che erano curati e amati. Il mio pieno sostegno va a chi per due settimane ha difeso vita e libertà. Siamo tutti con voi! #westandwithcuoriliberi».

Il post fissato sul profilo Instagram di Phoenix è dedicato alla Giornata mondiale per la fine dello specismo, che cade il 27 agosto: «Esattamente come il sessismo, il razzismo e altre forme di discriminazione, lo specismo è un sistema di credenze oppressivo che permette a chi ha potere di tracciare dei confini per giustificare lo sfruttamento dei propri simili meno potenti».