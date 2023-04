Joaquin Phoenix è svenuto sul set del suo nuovo film ‘Beau ha paura’

Non è certo la prima volta che Joaquin Phoenix si spinge al limite per un ruolo, basti vedere il dimagrimento e il lavoro fatto sul corpo per Joker di Todd Phillips. Il premio Oscar 48enne è svenuto sul set del suo nuovo film Beau ha paura di Ari Aster (quello di Midsommar e Hereditary per intenderci). Qui Phoenix recita insieme alla diva di Broadway Patti LuPone, che in qualche modo è coinvolta in quello che è accaduto.

Lo ha raccontato il regista stesso, dopo una proiezione a sorpresa per i fan seguita da un Q&A moderato da Emma Stone, scrive Deadline.

“C’era una scena molto intensa per Patti: la camera era su di lei, non su Joaquin. E lui all’improvviso è uscito dall’inquadratura”, ha raccontato Ari Aster. “Ero molto incazzato perché era davvero un bel take. Ma mi sembrava tutto strano, quindi ho girato l’angolo e ho trovato Joaquin a terra”, ha ricordato il regista.

“Sapevo che la situazione era brutta perché Phoenix lasciava che le persone lo toccassero, che si prendessero cura di lui, glielo permetteva. Il punto è che è svenuto nel take di qualcun altro: non c’era lui davanti alla telecamera, stava recitando per Patti ed è rimasto lì per lei fino crollare. È molto poetico che sia svenuto nell’inquadratura di un altro attore”, ha sottolineato Aster.

Beau ha paura (nelle sale italiane dal 27 aprile) è un viaggio psichedelico e adrenalinico, l’odissea di un uomo che attraversa varie stagioni della sua esistenza, tra sfide quotidiane e scenari imprevedibili, e deve affrontare le sue paure più oscure per tornare in un posto da chiamare casa.