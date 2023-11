Jennifer Aniston ricorda Matthew Perry condividendo uno dei loro messaggi: «Li conserverò per sempre»

Dopo il comunicato congiunto del cast di Friends, i primi a condividere il loro personale ricordo di Matthew Perry, scomparso il 28 ottobre scorso, su Instagram sono stati Matt LeBlanc e Courtney Cox. Ora arrivano anche i messaggi di Jennifer Aniston, distrutta per la morte dell’attore al punto da far preoccupare i propri cari, e di David Schwimmer.

“È stata durissima… Dover dire addio al nostro Matty è stata un’ondata folle di emozioni che non avevo mai provato prima. Tutti abbiamo a che fare con la perdita ad un certo punto della nostra vita. Perdita della vita o perdita dell’amore. Essere in grado di fermarsi davvero in questo dolore ti permette di sentire momenti di gioia e gratitudine per aver amato qualcuno così profondamente. E lo abbiamo amato davvero profondamente”, si legge nel post di Aniston. “Era parte integrante del nostro DNA. Eravamo sempre noi sei. Questa è stata la famiglia che ti scegli, che ha cambiato per sempre il corso di chi eravamo e di quale sarebbe stato il nostro percorso. Matty sapeva che amava far ridere la gente. Come ha detto lui stesso, se non avesse sentito le persone ridere pensava che sarebbe morto. La sua vita dipendeva letteralmente da questo. E cavoli se ci è riuscito a far ridere la gente. Ci ha fatto ridere tutti. E ridere fortissimo. Nelle ultime settimane ho pianto rileggendo i nostri messaggi. Ho riso pianto e poi riso ancora. Li terrò per sempre nel cuore. Un giorno ho trovato un messaggio che mi ha inviato dal nulla, dice tutto (vedi la seconda slide…)”. E l’attrice ha condiviso uno scambio di sms con Perry che le malava una foto con scritto “Farti ridere ha dato un senso alla mia giornata”. E lei risponde: “Awwww, la prima di migliaia di volte”.

Il post prosegue: “Matty, ti voglio così tanto bene e so che ora sei completamente in pace e libero da ogni dolore. Ti parlo ogni giorno… a volte riesco quasi a sentirti dire “potresti essere più pazza di così?” Riposa fratellino, hai sempre dato un senso alle mie giornate”.

Schwimmer scrive: “Grazie per dieci anni incredibili di risate e creatività. Non dimenticherò mai il tuo impeccabile tempismo comico e le tue battute. Potresti prendere un dialogo normale e piegarlo alla tua volontà, tirando fuori qualcosa di così originale e inaspettatamente divertente da stupire ancora e ancora. E quanto cuore avevi. Sei stato generoso e l’hai condiviso con noi, per creare una famiglia composta da sei sconosciuti. Questa foto è di uno dei miei momenti preferiti con te. Ora mi fa sorridere e piangere allo stesso tempo. Ti immagino lassù, da qualche parte, con lo stesso abito bianco, le mani in tasca, mentre ti guardi intorno: “Potrebbero esserci più nuvole di così?”.