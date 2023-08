Jennifer Aniston «non ne può più della cancel culture». L’ha detto l’attrice di The Morning Show in una nuova cover story per il Wall Street Journal Magazine.

«Probabilmente mi cancelleranno semplicemente perché ho detto questa cosa», ha continuato Aniston. «Non capisco proprio cosa significhi… Non esiste una redenzione? Non lo so. Non metto tutti nello stesso calderone di Harvey Weinstein».

Aniston ha continuato spiegando che, anche se non è mai stata molestata da Weinstein, non ha avuto esperienze piacevoli con il produttore di Hollywood ormai caduto in disgrazia. Weinstein è stato condannato nel 2020 per un’accusa di stupro e un’altra violenza sessuale, e di nuovo nel 2023 per un’accusa di stupro e due di violenza sessuale.

«Non è un bel ragazzo, tipo “Non vedo l’ora di uscire con Harvey”. In realtà pensavi, “Oh, cavolo, mi tocca farlo”. Venne a trovarmi durante un film per propormene un altro. E ricordo consapevolmente di aver avuto una persona che è rimasta come me nella roulotte per tutto il tempo».

Weinstein ha raccontato al WSJ Magazine che Aniston «non ha mai vissuto momenti spiacevoli con me».

Aniston si sta preparando per recitare nella terza stagione di The Morning Show di Apple TV+, che racconta le conseguenze di un programma di notizie mattutine trasmesso dopo che un co-conduttore maschio è stato espulso dallo show in seguito ad accuse di molestie. La serie esplora varie prospettive del movimento #MeToo che ha scosso Hollywood e sconfitto Weinstein.