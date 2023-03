Jennifer Aniston: «C’è un’intera generazione che trova ‘Friends’ offensivo»

Jennifer Aniston è sulle scene da 30 anni. Dal debutto di Friends, nel 1994, per poi fare la protagonista in decine di film e commedie. E dopo tutto questo tempo ha dichiarato all’AFP (via Yahoo News) di avere qualche problema nel far ridere ancora, perché «la commedia si è evoluta così tanto che oggi è un po’ difficile essere divertenti».

«Ora è un po’ difficile perché bisogna stare molto attenti, il che rende il mestiere davvero difficile per i comici, il bello della commedia è che prendiamo in giro noi stessi, prendiamo in giro la vita», ha detto la Aniston. «Si educavano il pubblico su quanto fossero ridicole le persone. Ora non ci è permesso farlo».

Per poi parlare di Friends: «C’è un’intera generazione di persone, ragazzi, che guardano oggi gli episodi di Friends e li trovano offensivi», ha aggiunto la Aniston. «C’erano cose che non erano intenzionali e altre… beh, avremmo dovuto pensarci bene – ma non credo che ci fosse la sensibilità che c’è ora».

La Aniston ha concluso: «Tutti hanno bisogno di divertimento! Il mondo ha bisogno di umorismo! Non possiamo prenderci troppo sul serio. Soprattutto negli Stati Uniti. Tutti sono troppo divisi». Friends è stato criticato principalmente per mancanza di diversità. Tutti i protagonisti dello show sono bianchi, e pochissimi attori neri hanno avuto ruoli di rilievo nel corso delle stagioni.

Intanto Jennifer Aniston è pronta per tornare con Murder Mystery 2 insieme a Adam Sandler, dal 31 marzo su Netflix.