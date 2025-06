Jared Leto è stato accusato di molestie sessuali (e ha negato tutto)

Jared Leto ha “espressamente negato” le accuse di molestie sessuali nei confronti di alcune donne in un nuovo report. Nove donne (alcune di loro erano minorenni quando lo hanno incontrato per la prima volta), hanno parlato ad Air Mail delle loro esperienze con l’attore e cantante dei 30 Seconds to Mars.

Una di loro, rimasta anonima, ha dichiarato di aver iniziato una relazione via SMS quando era minorenne – “Qualcuno dei ragazzini con cui esci ti scopa?”, sostiene che Leto le abbia scritto – e che il rapporto sarebbe diventata fisico quando lei ha compiuto 18 anni. Durante una visita a casa sua, Leto “ha improvvisamente tirato fuori il pene e ha iniziato a masturbarsi. Poi si è avvicinato, mi ha afferrato la mano e se l’è messa addosso. Si è sporto e ha detto: ‘Voglio che tu ci sputi sopra’”, ha affermato la donna.

La modella Laura La Rue ha raccontato ad Air Mail di aver incontrato Leto per la prima volta nel 2008, quando lei aveva 16 anni – lui all’epoca ne aveva 36 – e, pur sapendo la sua età, le ha comunque chiesto il numero. Un anno dopo, quando aveva 17 anni, iniziò a frequentare la casa di Leto e, in un’occasione, “Lui se ne andò, come se fosse normale… Pensai che forse era proprio quello che fanno gli uomini adulti”. (“Le loro comunicazioni non contengono nulla di sessuale o inappropriato e la signora La Rue in seguito ha fatto domanda per lavorare come assistente personale del signor Leto, sottolineando ulteriormente l’assenza di qualsiasi contenuto inappropriato in nessuna delle loro interazioni”, ha dichiarato il rappresentante di Leto ad Air Mail in merito alle accuse di La Rue; La Rue ha negato di aver fatto domanda per lavorare come assistente personale di Leto.)

Le voci sui comportamenti di Leto circolano da tempo, con Air Mail che ha riportato alla luce sui social media accuse mosse da donne, tra cui una DJ di Los Angeles di nome Allie Teilz, che nel 2012 ha scritto su Facebook: “Non sei davvero a Los Angeles finché Jared Leto non cerca di abusare di te nel backstage… Con un kilt. E un cappello da neve”, e in seguito ha aggiunto: “Sono stata aggredita e traumatizzata da questo maniaco quando avevo 17 anni. Lui sapeva “la mia età e non gli importava. Quello che ha fatto è stato predatorio, terrificante e inaccettabile”. (Anche il regista James Gunn e l’attore Dylan Crouse hanno apertamente accusato Leto di comportamenti scorretti sui social media.)

In risposta all’articolo diAir Mail, un portavoce dell’attore ha dichiarato: “Respingiamo espressamente tutte le accuse”.

Da Rolling Stone US