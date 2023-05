Jamie Foxx ha condiviso il suo primo post da quando è in ospedale

Jamie Foxx è ancora in ospedale tre settimane dopo una “complicazione medica”, come aveva scritto la figlia Corinne lo scorso 12 aprile, mantenendo però il massimo riserbo sulle cause e specificando che era già “in via di guarigione”.

L’attore premio Oscar si trova in una struttura medica in Georgia dove è tenuto “sotto osservazione”, secondo quanto riportato. Una fonte vicina alla famiglia ha detto a TMZ che “ha bisogno di tutte le preghiere e gli auguri possibili da parte dei suoi fan”.

Ora però arriva un aggiornamento dallo stesso Foxx che ha condiviso un post dal suo account Instagram: “Apprezzo tutto il vostro affetto”, si legge. “Mi sento benedetto”.

Il post di Foxx arriva poche ore dopo l’annuncio che Nick Cannon lo sostituirà alla conduzione del game show musicale Beat Shazam per la sesta stagione. “Lo apprezzo molto amico mio”, ha scritto Foxx nella sua story su Instagram. “Ci vediamo presto”. Alla trasmissione non parteciperò nemmeno Corinne nelle vesti di Dj, perché appunto, impegnata a prendersi cura del padre ad Atlanta.

Alla fine di aprile Cannon aveva dichiarato a Entertainment Tonight: “So che va molto meglio perché sto per fare qualcosa di speciale per lui. Non posso dire di più per ora. Ero riluttante persino a parlarne, ma mi ha dato la benedizione, quindi è una cosa bellissima. È sveglio. Dicono che è vigile, ne siamo felici”.

Da quando la notizia delle condizioni mediche di Foxx è stata resa pubblica, colleghi e amici hanno condiviso i loro auguri di pronta guarigione: “Invio i miei pensieri e le mie preghiere al cielo per mio fratello, Jamie Foxx!!!!”, ha twittato LeBron James.

da Rolling Stone US