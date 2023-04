Jamie Foxx è stato ricoverato in ospedale per una «complicazione medica»

Jamie Foxx è in ospedale si sta riprendendo da una complicazione medica, lo ha confermato mercoledì sua figlia Corinne Foxx. La 29enne ha scritto su Instagram un post a nome di tutta la famiglia, spiegando che l’attore è in via di guarigione dopo aver affrontato una “complicazione medica” martedì, che ne ha causato il tempestivo ricovero in ospedale.

“Volevamo dirvi che mio padre, Jamie Foxx, ieri ha avuto una complicazione medica. Fortunatamente, grazie a un intervento rapido e alla grande cura del personale sanitario, è già sulla via della guarigione”, si legge. “Sappiamo quanto è amato e apprezziamo le vostre preghiere. La nostra famiglia chiede privacy durante questo periodo”. Il portavoce di Jamie Foxx, Alan Nierob, non ha ancora risposto a una richiesta di commento da parte di Rolling Stone. E non ci sono ulteriori informazioni sulle cause del ricovero

L’attore 55enne è stato recentemente visto ad Atlanta per il film Back In Action, una commedia d’azione targata Netflix interpretata anche da Cameron Diaz. Back In Action sarà diretto da Seth Gordon su una sceneggiatura scritta insieme a Brendan O’Brien. Del lungometraggio non si conoscono altri dettagli, anche se la produzione dovrebbe iniziare entro la fine dell’anno.

La scorsa estate, Foxx ha recitato in Day Shift – A caccia di vampiri, altro titolo by Netflix, dove impersonava il cacciatore di vampiri Bud Jablonski al fianco di Snoop Dogg.

Da Rolling Stone US