Jamie Foxx è stato accusato di violenza sessuale

Jamie Foxx è stato citato in giudizio per un’episodio di violenza sessuale presumibilmente avvenuto in un rooftop bar otto anni fa. Secondo la denuncia ottenuta da Rolling Stone, la donna, che ha presentato i documenti in forma anonima, sostiene che Foxx (il cui vero nome è Eric Marlon Bishop) l’ha trascinata in una zona sul retro della lounge sul tetto di Catch NYC e l’avrebbe palpata contro la sua volontà.

La donna racconta che lei e un’amica erano sedute a un tavolo vicino a Foxx e Mark Birnbaum, il proprietario del bar. Intorno all’una di notte del 27 agosto 2015, secondo il documento, l’amica del querelante si è avvicinato a Bishop e gli ha chiesto se poteva fare una foto con loro. Secondo la causa, Bishop avrebbe detto: “Certo, tesoro, qualsiasi cosa per te”, si è avvicinato al tavolo della donna dove sono state scattate diverse foto e ha detto alla querelante: “Wow, hai un corpo da super modella” e “Hai un profumo così buono”. La denuncia afferma inoltre che secondo lui somigliava a Gabrielle Union.

La donna sostiene che Bishop la tirò per un braccio e la condusse in una zona più appartata, dove iniziò a toccarle i seni sotto il top corto e che, quando lei cercò di allontanarsi, le fece scivolare le mani dentro i pantaloni “infilando le dita nella vagina e nell’ano della querelante”, si legge.

La causa sostiene che l’amica della querelante si è avvicinata per cercarla e a quel punto Bishop avrebbe smesso di toccarla. Secondo il documento, una guardia di sicurezza ha assistito all’incidente ma si è allontanata. Anche Birnbaum e Catch NYC sono elencati come imputati nella causa.

La donna afferma di “aver sofferto e continuare a soffrire di grave disagio emotivo e ansia, umiliazione, imbarazzo, disturbo da stress post-traumatico e altri danni fisici ed emotivi” e ha intentato causa per danni compensativi e punitivi. I rappresentanti di Bishop non hanno risposto alla richiesta di commento di Rolling Stone.

