James Gunn lascia la guida dei DC Studios

Il regista di Superman James Gunn lascia la carica di co-responsabile dei DC Studios dopo quattro anni.

Come riporta Variety, Gunn e il suo co-CEO e presidente, Peter Safran, lasceranno entrambi i loro incarichi in DC Studios. Verranno sostituiti da Jeremy Latcham, che ha lavorato per anni alla concorrente Marvel Studios prima di fondare nel 2017 una propria società di produzione.

In un comunicato condiviso su Instagram, Gunn ha ricordato la sua infanzia a Manchester, nel Missouri, quando disegnava fumetti di sua invenzione «con un misto di personaggi DC Comics e personaggi miei». E ha proseguito: «Avere pieno accesso a questi personaggi per fare tutto ciò che volevamo è stato un sogno che si avvera. Non sapevo se volessi questo lavoro quando mi è stato offerto, ma non potevo lasciarmi sfuggire un’opportunità così unica. Sono contento di aver accettato».

Gunn e Safran erano stati scelti per guidare i DC Studios nel 2022. All’epoca DC, pur avendo nel proprio portafoglio di proprietà intellettuali nomi come Superman, Batman, Aquaman e Lanterna Verde, faticava a tenere il passo di Marvel, che era una delle forze più dominanti di Hollywood. Anche Gunn aveva avuto un ruolo importante nel successo di Marvel, grazie alla regia della trilogia dei Guardiani della Galassia.

Durante la loro gestione in DC, Gunn e Safran hanno ottenuto qualche successo, il più rilevante dei quali è stato il Superman firmato dallo stesso Gunn (qui l’intervista), che ha ricevuto ottime recensioni (qui la nostra) e ha incassato 618 milioni di dollari a livello globale. Quest’anno l’horror Clayface ha avuto un buon riscontro al botteghino a fronte di un budget ridotto, mentre lo spin-off di Superman, Supergirl, non è riuscito a recuperare i suoi 170 milioni di dollari di budget. (Va detto anche che alcune di queste difficoltà potrebbero non essere imputabili solo a DC Studios, dato che i film di supereroi in generale sono diventati una scommessa meno sicura al botteghino rispetto al picco della fine degli anni Dieci e dell’inizio degli anni Venti.)

Oltre a scrivere e dirigere Superman, Gunn ha creato la serie animata Peacemaker, incentrata sull’omonimo personaggio di Suicide Squad interpretato da John Cena. Ha inoltre diretto il sequel di Superman in arrivo, Man of Tomorrow, previsto per il prossimo anno. Nel suo comunicato Gunn ha detto che la lavorazione di Man of Tomorrow è stata finora «la migliore esperienza di regia della mia vita».

Gunn ha elogiato le «persone di talento e meravigliose» con cui ha lavorato durante la sua esperienza in DC, dai cast e dalle troupe dei film fino a Safran, che ha definito «la persona più intelligente e competente che conosca». Ma Gunn ha anche riconosciuto che dirigere i DC Studios è stato spesso «logorante», perché ha dovuto conciliare i progetti creativi con le richieste di un lavoro aziendale. «Sono sempre stato un gran lavoratore, ma da regista avevo almeno la possibilità di concedermi brevi pause per staccare, mentre in questi quattro anni ho sottratto quel tempo sia a me stesso sia alle persone che amo», ha detto.

Per questo Gunn si è detto «incredibilmente sollevato ed entusiasta di tornare al cinema puro». E ha precisato che non ha «subito chiuso» con DC. Oltre a Man of Tomorrow, ha spiegato che lui e Safran si sono «appena messi al lavoro su un altro progetto DC che sto scrivendo, e vedremo dove andrà a finire dopo». Il regista ha preferito non fornire dettagli.

Da Rolling Stone US