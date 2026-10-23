James Bond, al via i provini finali per il nuovo 007

Il nome del prossimo James Bond potrebbe arrivare presto. Secondo fonti di Variety, Amazon MGM Studios farà i provini finali per il nuovo 007 nei prossimi giorni, forse già da oggi. Non si sa ancora con certezza chi verrà convocato, ma tra i candidati sembrano esserci anche Callum Turner e Jack Lowden. I rappresentanti dei due attori e lo Studio non hanno risposto alle richieste di commento.

Il film sarà diretto da Denis Villeneuve, mentre i casting sono affidati a Nina Gold. Amazon non ha ancora fissato una data per l’annuncio ufficiale, ma il nome dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno.

Turner e Lowden sono da tempo tra i nomi più chiacchierati. Negli ultimi mesi Lowden è passato in testa, soprattutto da quando Gary Oldman, suo collega in Slow Horses, ha lasciato intendere che l’attore scozzese fosse nella rosa finale. La moglie, Saoirse Ronan, ha poi smorzato l’entusiasmo: «Non è proprio un argomento di cui si parla in casa nostra».

L’inglese Turner era invece il favorito a inizio anno, al punto che i fan fantasticavano già su una canzone dei titoli di testa firmata da Dua Lipa. A febbraio, alla Berlinale per presentare Rosebush Pruning, gli hanno chiesto subito di Bond. «È un po’ presto per questa domanda», ha risposto con un sorrisetto da perfetto 007. «Non ho intenzione di commentare».