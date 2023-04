Sono 13 anni che non gira un film (Come lo sai – How Do You Know risale al 2010), ma era anche parecchio tempo che non si faceva vedere in pubblico. In più, la paparazzata sul balcone di qualche settimana fa e le voci di una sorta di reclusione in casa avevano fatto parlare dello stato di salute del premio Oscar 86enne. Ad allarmare era in particolare la notizia che mancasse da 18 mesi dal bordo campo dei Lakers, dove, dal 1970, ha una postazione praticamente dedicata. L’ultimo avvistamento nell’ottobre 2021 per la partita di apertura della stagione dei Lakers a Los Angeles.

Jack Nicholson back courtside for the Lakers – first time since last season’s opening night. pic.twitter.com/OEyr3XPsqA — Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) April 29, 2023

Ma per fortuna Jack Nicholson è tornato alla Crypto.com Arena per la sfida ai playoff tra i Lakers e i Grizzlies di Memphis, insieme al figlio e al nipote. E il grande comeback per la partita cruciale non è sfuggito a LeBron James, che si è avvicinato per abbracciare l’attore. E tutto il pubblico ha salutato Nicholson quando l’annunciatore dei Lakers ha annunciato la sua presenza sul grande schermo, mostrando clip di alcuni dei suoi dell’attore prima che la telecamera passasse a Nicholson in persona, scatenando un’ovazione.

Jack Nicholson 🤝 LeBron James 🤩 pic.twitter.com/pYDXnhwThR — NBA Brasil (@NBABrasil) April 29, 2023

La presenza di Jack ha portato fortuna ai Lakers, che hanno trionfato 125-85 sulla squadra di Ja Morant. La vittoria ha segnato la prima partita vincente di una serie di playoff in casa dei Lakers dal 2013.

Jack Nicholson is back courtside at a Lakers playoff game for the first time in a long time. pic.twitter.com/MFIvMz4XxZ — Arash Markazi (@ArashMarkazi) April 29, 2023

Da Rolling Stone US