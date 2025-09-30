J.K. Rowling respinge le parole di Emma Watson sul loro rapporto e la definisce «ignorante»

Dopo che Emma Watson ha dato un racconto più ponderato e sfumato della sua relazione con J.K. Rowling alla luce delle posizioni anti-trans della creatrice di Harry Potter, la Rowling ha risposto definendo l’attrice “ignorante”.

Durante una recente apparizione in un podcast, Watson ha descritto come riesca ancora ad apprezzare Rowling come persona e il tempo che le due hanno trascorso insieme, affermando: “Non credo davvero che avere avuto quell’esperienza, e nutrire l’amore, il supporto e le opinioni che ho, significhi che non possa e non apprezzi Jo e la persona con cui ho avuto esperienze personali. Non crederò mai che l’una neghi l’altra e che la mia esperienza con quella persona non possa conservarla e apprezzarla. Semplicemente non credo che queste cose si escludano l’un l’altra”.

La Rowling però ha respinto quello che ha detto Watson in una lunga replica su X. “Come altre persone che non hanno mai sperimentato una vita adulta senza ricchezza e fama, Emma ha così poca esperienza della vita reale che ignora quanto sia ignorante”, ha detto l’autrice.

I'm seeing quite a bit of comment about this, so I want to make a couple of points. I'm not owed eternal agreement from any actor who once played a character I created. The idea is as ludicrous as me checking with the boss I had when I was twenty-one for what opinions I should… https://t.co/c0pz19P7jc — J.K. Rowling (@jk_rowling) September 29, 2025

L’autrice ha ammesso di “non aver diritto a un consenso eterno da parte di nessun attore che abbia interpretato un personaggio da me creato”. E ha persino affermato che, per un certo periodo, aveva mantenuto un “certo atteggiamento protettivo” nei confronti di Watson e del suo co-protagonista Daniel Radcliffe (che si era anche espresso contro le opinioni della Rowling).

Ma con Watson, ha citato le dichiarazioni dell’attrice ai BAFTA Awards del 2022 (“Sono qui per tutte le streghe”) come un “punto di svolta”. Ha affermato che l’attrice aveva “pubblicamente gettato altra benzina sul fuoco” quando le reazioni negative e le minacce contro la Rowling erano al culmine.

Rowling ha anche rivelato che, più o meno nello stesso periodo, Watson avrebbe chiesto a qualcuno di consegnarle un biglietto scritto a mano, che, a detta della Rowling, recitava: “Mi dispiace tanto per quello che stai passando”. La Rowling ha respinto anche questo, suggerendo che Watson “pensava che una sola riga di preoccupazione da parte sua mi avrebbe rassicurata sulla sua fondamentale comprensione e gentilezza”.

E a ancora: “Non ero multimilionaria a quattordici anni. Ho vissuto in povertà mentre scrivevo il libro che ha reso famosa Emma. Quindi, per esperienza personale, capisco cosa significhi per le donne e le ragazze prive dei suoi privilegi la violazione dei diritti delle donne a cui Emma ha partecipato con tanto entusiasmo”.

Quanto a cosa abbia scatenato una risposta così feroce questa volta, Rowling ha incolpato Watson: “La più grande ironia qui è che, se Emma non avesse deciso nella sua ultima intervista di dichiarare di amarmi e di apprezzarmi – un cambio di rotta che sospetto abbia adottato perché si è resa conto che condannarmi a gran voce non è più così di moda come una volta – forse non sarei mai stata così onesta. Gli adulti non possono aspettarsi di ingraziarsi un movimento di attivisti che chiede regolarmente l’assassinio di un amico, per poi rivendicare il loro diritto all’amore dell’ex amico, come se l’amico fosse in realtà la loro madre. Emma è giustamente libera di non essere d’accordo con me e di discutere pubblicamente dei suoi sentimenti nei miei confronti, ma io ho lo stesso diritto e ho finalmente deciso di esercitarlo”.

Questo è in netto contrasto con quanto affermato dalla stessa Watson nella sua intervista originale – anche se non è chiaro se la Rowling abbia ascoltato o letto i commenti di Watson per intero, o se abbia semplicemente rigurgitato i frammenti contenuti nel filmato del notiziario televisivo di destra britannico che accompagnava il suo post.

Watson, da parte sua, ha affermato di essere aperta a riprendere i contatti con Rowling, soprattutto perché “non è mai stato possibile un dialogo”. E ha sottolineato il suo desiderio di essere cauta nei suoi commenti su Rowling in futuro, probabilmente per preoccupazione per ciò che l’autrice ha dovuto sopportare in passato.

“Non voglio dire nulla che continui a strumentalizzare un dibattito e una conversazione davvero tossici”, ha detto Watson. “È per questo che non commento né continuo a commentare. Non perché non mi importi di lei o della questione, ma perché il modo in cui si sta portando avanti la conversazione mi sembra davvero doloroso”.

