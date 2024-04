Irresistibile Olivia Colman: guarda la clip esclusiva di ‘Cattiverie a domicilio’

Classifiche e Liste

Tutti i film di Yorgos Lanthimos, dal peggiore al migliore

Black humour estremo, gusto per l'assurdo, l'inquietante, il dissacrante. O lo ami o lo odi, ma non si può negare che il regista greco abbia portato portato un nuovo spirito punk a Hollywood. Aspettando l'uscita italiana di 'Kinds of Kindness', abbiamo messo in fila i suoi titoli