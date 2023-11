‘Io capitano’ candidato come miglior film e miglior regia agli European Film Awards

Io capitano di Matteo Garrone candidato come miglior film e miglior regia ai prossimi European Film Awards.

Il film, già vincitore del Leone d’argento per la regia all’ultima Mostra di Venezia, è il titolo italiano segnalato dalla European Film Academy, e anche quello candidato a rappresentare il nostro Paese ai prossimi Oscar.

Tra i titoli più nominati agli EFA di quest’anno, la Palma d’oro Anatomia di una caduta di Justine Triet, La zona d’interesse di Jonathan Glazer e Foglie al vento di Aki Kaurismäki.

Nella cinquina dei migliori attori c’è anche Josh O’Connor, candidato per La chimera di Alice Rohrwacher.

I vincitori verranno annunciati nel corso della cerimonia di premiazione prevista a Berlino il prossimo 9 dicembre.

Qui le candidature principali:

Miglior film europeo

Anatomia di una caduta – Justine Triet (Francia)

Il confine verde – Green Border – Agnieszka Holland (Polonia/Francia/Repubblica Ceca/Belgio)

Foglie al vento – Aki Kaurismäki (Finlandia/Germania)

Io capitano – Matteo Garrone (Italia/Belgio)

La zona d’interesse – Jonathan Glazer (UK/Polonia/USA)

Miglior regista europeo

Matteo Garrone (Io capitano)

Jonathan Glazer (La zona d’interesse)

Agnieszka Holland (Il confine verde – Green Border)

Aki Kaurismäki (Foglie al vento)

Justine Triet (Anatomia di una caduta)

Miglior sceneggiatore europeo

İlker Çatak, Johannes Duncker (The Teachers’ Lounge)

Jonathan Glazer (La zona d’interesse)

Aki Kaurismäki (Foglie al vento)

Maciej Pisuk, Gabriela Łazarkiewicz-Sieczko, Agnieszka Holland (Il confine verde – Green Border)

Justine Triet, Arthur Harari (Anatomia di una caduta)

Miglior attrice europea

Leonie Benesch (The Teachers’ Lounge)

Eka Chavleishvili (Blackbird Blackbird Blackberry)

Sandra Hüller (Anatomia di una caduta)

Sandra Hüller (La zona d’interesse)

Mia Mckenna-Bruce (How to Have Sex)

Alma Pöysti (Foglie al vento)

Miglior attore europeo

Christian Friedel (La zona d’interesse)

Mads Mikkelsen (The Promised Land)

Josh O’Connor (La chimera)

Thomas Schubert (Afire)

Jussi Vatanen (Foglie al vento)

Miglior documentario europeo

Apolonia, Apolonia – Lea Glob (Danimarca/Polonia)

Four Daughters (Les filles d’Olfa) – Kaouther Ben Hania (Francia/Tunisia/Germania/Arabia Saudita)

Motherland – Hanna Badziaka, Alexander Mihalkovich (Svezia/Ucraina/Norvegia)

On the Adamant (Sur l’adamant) – Nicolas Philibert (Francia/Giappone)

Smoke Sauna Sisterhood (Savvusanna sõsarad) – Anna Hints (Estonia/Francia/Islanda)

Scoperta europea – Premio FIPRESCI

How to Have Sex – Molly Manning Walker (UK/Grecia)

La palisiada – Philip Sotnychenko (Ucraina)

Safe Place (Sigurno mjesto) – Juraj Lerotić (Croazia/Slovenia)

The Quiet Migration (Stille liv) – Malene Choi (Danimarca)

20.000 Species of Bees (20.000 especies de abejas) – Estibaliz Urresola Solaguren (Spagna)

Vincent Must Die (Vincent doit mourir) – Stéphan Castang (Francia/Belgio)