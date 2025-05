Internet è impazzito per l’ossessione di Tom Cruise: i popcorn

Il pubblico di tutto il mondo è in trepidante attesa per l’uscita di Mission: Impossible — The Final Reckoning, l’ottavo e ultimo capitolo della longeva saga. Il film promette ancora una volta di alzare l’asticella delle acrobazie mozzafiato firmate Tom Cruise, nei panni dell’agente indistruttibile Ethan Hunt — una missione impossibile di per sé. Ma se c’è qualcuno che può riuscirci, è proprio la star hollywoodiana che ha trasformato il suo franchise in un manifesto del grande cinema e dell’emozione che si prova davanti a un film d’azione sul grande schermo — idealmente con un secchiello di popcorn in grembo.

E non è solo un consiglio. Per Cruise, i popcorn sembrano essere una componente essenziale della magia del cinema, e durante questo tour promozionale non ha permesso a nessuno di dimenticarlo. Di conseguenza, i cinefili di Internet parlano tanto della sua «mitologia del popcorn» quanto dei suoi trent’anni passati a lanciarsi con il paracadute, sfrecciare in moto e arrampicarsi a mani nude in giro per il mondo per il nostro intrattenimento.

Un fatto sorprendente, rivelato questa settimana dalla scrittrice e podcaster Rachel Leishman sulla piattaforma X, è la quantità di popcorn che Tom Cruise sostiene di consumare durante un film. In occasione di una preview di The Final Reckoning, Leishman ha scritto: «Per prima cosa, ci ha chiesto non una, ma due volte se avessimo i popcorn (gli ho mostrato il mio secchiello per confermare)», aggiungendo poi che l’attore ha dichiarato al pubblico: «Di solito ne mangio due secchi grandi a film». Una rivelazione sconcertante non solo perché Cruise è ancora in una forma atletica impeccabile a oltre sessant’anni, ma anche perché lascia interdetti tutti noi che ci sentiamo male dopo averne mangiato un decimo.

Eppure Cruise sembra credere fermamente che questa sia la quantità ideale di snack per vivere appieno l’esperienza di un blockbuster. In una recente proiezione, salendo sul palco, è stato filmato mentre indicava un uomo in prima fila che aveva già finito il suo secchiello di popcorn prima ancora che iniziasse il film. Invece di prenderlo in giro, come ci si potrebbe aspettare, Cruise ha detto: «Devi andare a prenderne ancora!». Per Mr. Hollywood in persona, o sono due secchi di popcorn o niente, e se finisci il primo prima della fine dei trailer, beh, è solo il momento perfetto per fare il bis.

Anche il modo in cui Cruise mangia i popcorn ha divertito il pubblico, come si vede in una clip girata dietro le quinte del British Film Institute IMAX (il cinema con lo schermo più grande del Regno Unito, naturalmente), mentre il CEO dell’organizzazione lo introduce. In quel video, Cruise tiene in mano un contenitore di popcorn di dimensioni medie insieme al microfono, e con la mano libera lancia i popcorn in bocca in modo esagerato e caotico (il gesto è così energico che finisce persino per far cadere alcuni chicchi fuori dal cartone quando la mano ci ritorna). Si ha l’impressione che, perfettamente consapevole di essere ripreso dalle telecamere, Cruise stia recitando la sua passione per i popcorn, o che li stia divorando come farebbe il suo alter ego di Mission: Impossible. «Devo assolutamente cambiare il modo in cui mangio i popcorn», ha commentato incredulo un utente su X.

To add onto the Tom/popcorn lore: I need y’all to realize THIS is how he eats popcorn pic.twitter.com/TZ9UT3xcxb — Seif 🇵🇸 (@seifwtf) May 19, 2025

Cruise ha fatto tappa anche all’AMC Theater di Lincoln Square, a New York, dove è sembrato magneticamente attratto dai tavoli in cui i dipendenti distribuivano popcorn: secondo alcuni presenti, si è fermato a chiacchierare con loro per un bel po’, ovviamente mentre sgranocchiava da un secchiello tutto suo (da notare che in questa occasione sembrava utilizzare il metodo più tradizionale “manciata diretta alla bocca”, piuttosto che la tecnica scenografica mostrata a Londra). Anche mentre teneva in mano un secchiello quasi pieno, ha commentato: «Vado a prendermi un altro paio di secchi di popcorn». Reagendo al video, un utente ha scritto: «Una delle parti migliori dell’uscita di un nuovo Mission: Impossible è che Tom esce dalla sua camera criogenica e interagisce con noi esseri umani per qualche giorno». Un altro ha risposto: «Si nutre del suo stesso peso in popcorn prima di tornare in stasi».

Tom Cruise has been talking to the employees at AMC Lincoln Square for 15 minutes now pic.twitter.com/lDxvOyUjeK — Mike Ryan (@mikeryan) May 19, 2025

Sebbene questa fissazione per i popcorn possa sorprendere alcuni, i fan più devoti di Cruise la documentano da anni. In un video promozionale del 2023 per il capitolo precedente di Mission: Impossible, l’attore si gustava un abbondante secchiello di popcorn tra un’intervista e l’altra durante un tour di proiezioni in varie città. «Amo i popcorn», diceva prima di assaporarne un boccone. «Film. E popcorn», concludeva, come se nulla potesse essere più profondo di questa unione tra arte popolare e cibo spazzatura.

Tom Cruise loves his popcorn

Watch this video on YouTube

L’anno successivo, Cruise si è recato al cinema per festeggiare l’uscita di Twisters, interpretato dal suo co-protagonista in Top Gun: Maverick, Glen Powell. Da vero professionista, sapeva esattamente come tenere in posa il sacchetto di popcorn brandizzato Twisters per ottenere il massimo impatto promozionale durante le foto. Non solo: quando si è accorto che Powell non stava inquadrando bene il suo sacchetto, gli ha suggerito con naturalezza: «Vuoi tenerlo più in alto?» Una lezione magistrale di gestione del popcorn.

Tom cruise is a pro, look at the way he held up his popcorn for the photo, that’s pure showbiz instinct folks https://t.co/dMiF3m4tSI — chris alsikkan™ (@AlsikkanTV) July 8, 2024

Oh my god, we can actually see tom cruise teaching glen powell how to hold up his popcorn for the photo, it’s a beautiful moment 😭 pic.twitter.com/6F4FOSYVcP https://t.co/i0CpxYc0Bx — chris alsikkan™ (@AlsikkanTV) July 11, 2024

«Tom Cruise è diventato una star solo per poter mangiare popcorn al cinema gratis per il resto della sua vita», ha ipotizzato qualcuno — e non è neanche la teoria più assurda. Il suo amore per questa delizia salata e burrosa è tale da portarlo a fare l’impensabile: uscire dal cinema con il secchiello mezzo pieno in mano, senza affidarlo a una guardia del corpo, mentre firma autografi ai fan, presumibilmente per finirlo in macchina.

Tom Cruise leaving while eating popcorn pic.twitter.com/zGCUKDxiug — tcarchiverandom (@tcarchive0220) May 19, 2025

Chiediti: hai mai portato i popcorn del cinema in un altro luogo? No, perché non sei Tom Cruise e non potresti mai comprendere a fondo ciò che lo muove. Dopo tutto quello che ha fatto per “salvare il cinema”, pare sia altrettanto impegnato a salvaguardare il reparto snack — che, tra l’altro, è proprio ciò che tiene in piedi le sale. Sì, questo è uno che non smette mai di pensare al quadro generale.

Da Rolling Stone US