In arrivo ‘Arctic Friends. Alla ricerca dell’idolo artico’, il lungometraggio dei cuccioli artici più amati

Che cosa ci fanno una volpe artica, una volpe rossa, un orso polare, una capra, un tricheco, uno sciamano, un turista sfortunato e uno stormo di Puffins tra i ghiacci dell’Artico? Se sembra l’inizio di una storia fatta di fantasia, avventura e grandi amicizie è perché è proprio di questo che si tratta. Forse li avete riconosciuti: i personaggi citati sono i protagonisti di Arctic Friends, la fortunata serie TV animata family-friendly che narra le avventure sottozero di un gruppo di cuccioli irresistibili.

Ora, i personaggi che tutti i più piccoli hanno imparato ad amare tornano in un nuovo spinoff: il lungometraggio Arctic Friends. Alla ricerca dell’idolo artico, distribuito da TaTaTu e prodotto da ILBE (Iervolino & Lady Bacardi Entertainment).

Se i piccoli eroi Swifty, Jade, P.B., Anuk e Capra Sfortunata sono già abituati a risolvere i divertenti imprevisti di tutti i giorni, tra le fantasiose trovate della volpe artica Swifty, le invenzioni delle volpe rossa Jade, abile meccanico, e i tranelli sconsiderati del tricheco Otto Von Walrus, nemico giurato del gruppo, sempre pronto a creare marchingegni complicati per assecondare le proprie mire di potere, Arctic Friends. Alla ricerca dell’idolo artico li metterà davanti a sfide del tutto nuove, e inaspettate.

Infatti, in una tranquilla giornata artica i fedeli Puffins di Otto Von Walrus fanno una scoperta inaspettata: trovano un antico e misterioso idolo artico, riattivandone il potere sopito. Dopo imprevedibili fenomeni atmosferici, la statuetta va in mille pezzi e i suoi cocci si disperdono su tutta la pianura artica. Alcuni hanno un potere benefico, altri malvagio. In ogni caso, starà ai piccoli amici recuperare tutti i pezzi prima che il malvagio tricheco possa impossessarsene e usarli a scopi maligni. Per fortuna, in questa corsa Swifty & friends non saranno da soli. Verranno infatti aiutati da un nuovo amico, Adventure Goat, archeologo avventuriero sempre in viaggio per il mondo per completare qualche missione, impavido, tutto d’un pezzo e amante del rischio. C’è solo una cosa da cui Adventure Goat è terrorizzato: proprio i Puffins, a causa di un ricordo traumatico legato alla sua infanzia.

Per riuscire nella missione e ricomporre l’idolo artico, il gruppo dovrà fare gioco di squadra e imparare a collaborare anche nelle avversità. Mentre il povero Capra Sfortunata, ingenuo turista che finisce per cacciarsi sempre in qualche pasticcio, viene perseguitato dalla magia buffa e divertente dei cocci della statuetta.

Arctic Friends. Alla ricerca dell’idolo artico è il divertimento perfetto per tutta la famiglia. Un successo garantito con i piccoli di casa anche grazie alla presenza della voce narrante di Lucilla, content creator e kids influencer tra le più amate della rete.

