Il thriller ‘Una preghiera per Giuda’ al cinema con Tatatu

Presto nelle sale italiane il nuovo film di Massimo Paolucci, Una preghiera per Giuda, prodotto da Giovanni Franchini e Giada Franchini insieme a Daniele Gramiccia per Emy Productions srl, e distribuito da Tatatu. Interamente girato in Italia tra Terni (Umbria) e Tripi (Sicilia), il lungometraggio vanta un cast di rilievo e respiro internazionale. Tra gli interpreti troviamo infatti l’americano Danny Trejo (alla sua prima esperienza su un set italiano), affiancato da Emilio Franchini, Tony Sperandeo, Bruno Bilotta, l’attrice e produttrice ucraino-americana Natalie Burn, Martina Nasoni, Giancarlo Lombardi, Martina Marotta e Jane Alexander.

Quanto sei disposto a lottare per proteggere il tuo onore? Cosa sei disposto a sacrificare per la tua libertà? Queste le domande che guidano la storia di Una preghiera per Giuda, thriller ad alto tasso di adrenalina che si snoda tra gli intrighi di bande criminali e che porterà il giovane protagonista Pietro (Emilio Franchini), figlio del pentito di mafia Salvatore Torangeli (Tony Sperandeo) a dover scegliere una di queste due strade: seguire la morale della famiglia e prendere le parti del padre in una guerra senza quartiere, oppure seguire la coscienza e, potenzialmente, schierarsi dalla parte delle forze dell’ordine.

Tra inseguimenti, rimpianti e nuovi amici, Pietro dovrà imparare la lezione più grande: chiunque può essere, allo stesso tempo, il miglior alleato e il peggior nemico. Soprattutto se questo “qualcuno” è Vito Bonomi, Colonnello dei Carabinieri (Marcello Mazzarella), o Dana Scott (Natalie Burn), agente della DEA in incognito senza nulla da perdere.

Scritto da Lorenzo De Luca e Andrea Fucà, Una preghiera per Giuda arriva in 80 sale cinematografiche il 16 novembre dopo la presentazione ufficiale all’ultima Festa del Cinema di Roma e numerose partecipazioni a festival e rassegne. Il film ha già ottenuto riconoscimenti a Marateale – Premio Internazionale Basilicata 2023 e al Castelli Romani Film Festival Internazionale.