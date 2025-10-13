Il ricordo di Woody Allen: «Senza Diane Keaton, il mondo è più triste»

Woody Allen, che ha collaborato regolarmente con Diane Keaton per tutta la sua carriera, ha reso omaggio all’attrice dopo la sua scomparsa in un tributo pubblicato su The Free Press. Il regista ha condiviso i suoi ricordi di Keaton, apparsa in film come Io e Annie, Il dormiglione, Manhattan e Amore e guerra.

“Era diversa da chiunque sia mai stato su questo pianeta o ci vivrà mai, il suo viso e la sua risata illuminavano ogni stanza in cui entrava”, ha scritto Allen. “Ho posato per la prima volta lo sguardo sulla sua bellezza allampanata a un provino e ho pensato: se Huckleberry Finn fosse una giovane splendida donna, sarebbe Keaton”.

Allen ha parlato del suo lavoro con Keaton nel corso degli anni, ma anche della loro storica amicizia. Ha scritto che la sua opinione era una delle poche di cui si fidava. “Col passare del tempo, ho girato film per un pubblico composto da una sola persona, Diane Keaton”, scrive Allen. “Non ho mai letto una recensione del mio lavoro, mi interessava solo ciò che Keaton aveva da dire. Se le piaceva, consideravo il film un successo artistico. Se non era entusiasta, cercavo di usare le sue critiche per rielaborarlo e ottenere qualcosa che le andasse meglio”.

E ancora: “Aveva un enorme talento per la commedia e il dramma, ma sapeva anche ballare e cantare con sentimento. Scriveva libri e si occupava di fotografia, realizzava collage, decorava case e dirigeva film. Infine, era una persona che faceva ridere a crepapelle”.

Allen e Keaton sono stati una coppia e sono rimasti amici negli anni successivi. Allen ha scritto numerosi ruoli appositamente per lei, tra cui il personaggio principale in Io e Annie del 1977, per il quale Keaton ha vinto il premio Oscar come migliore attrice. Molti ipotizzarono che il film fosse basato sulla loro precedente relazione, anche se Keaton aveva dichiarato al New York Times: “Non è vero, ma ci sono elementi di verità”.

Continua Allen: “Il suo senso della moda era uno spettacolo da ammirare, ovviamente. Le sue creazioni sartoriali rivaleggiavano con i marchingegni di Rube Goldberg. Creava abiti che sfidavano la logica ma funzionavano sempre. Negli anni successivi, il suo look divenne più elegante”.

Nell’omaggio, Allen ha descritto la sua relazione sentimentale con Keaton, ricordando anche l’incontro con la sua famiglia. “Questo era il mondo di Keaton, la sua gente, il suo background”, ha scritto. “È incredibile che questa bellissima bifolca sia diventata un’attrice pluripremiata e un’icona di stile sofisticata. Abbiamo trascorso alcuni anni fantastici insieme e alla fine siamo andati avanti entrambi, e il motivo per cui ci siamo lasciati solo Dio e Freud potrebbero capirlo”.

“Ha continuato a frequentare diversi uomini interessanti, tutti più affascinanti di me”, ha continuato Allen. “Ho continuato a impegnarmi per realizzare quel grande capolavoro con cui ancora mi sto scontrando. Ho scherzato con Keaton dicendo che ci saremmo ritrovati: lei come Norma Desmond, io come Erich von Stroheim, un tempo il suo regista, ora il suo autista. Ma il mondo viene costantemente ridefinito, e con la scomparsa di Keaton lo è ancora di più. Pochi giorni fa il mondo era un luogo in cui c’era Diane Keaton. Ora è un mondo in cui non c’è più Diane Keaton. Quindi è un mondo più triste. Eppure, ci sono i suoi film. E la sua risata mi risuona ancora in testa”.

Allen è al centro di polemiche da quando ha avuto una relazione con Soon-Yi Previn, la figlia adottiva della sua compagna Mia Farrow. Durante la battaglia per l’affidamento con Farrow, lei ha affermato che Allen si era “comportato in modo inappropriato” con sua figlia, Dylan Farrow. Allen ha negato le accuse e ha sposato Previn, con cui sta da più di vent’anni.

Le accuse sono riemerse durante il movimento #MeToo e Keaton ha usato i social media per difendere Allen. “Woody Allen è mio amico e continuo a credergli”, ha scritto Keaton. “Potrebbe essere interessante dare un’occhiata all’intervista di 60 Minute del 1992 e vedere cosa ne pensate”.

Nel 2017, Allen ha fatto una rara apparizione per consegnare a Keaton l’AFI Life Achievement Award. “Dal momento in cui l’ho incontrata, è stata una grande, grande fonte di ispirazione per me”, ha detto Allen durante l’evento. “Gran parte di ciò che ho realizzato nella mia vita lo devo sicuramente a lei. [Mi ha fatto] vedere la vita attraverso i suoi occhi. È davvero straordinaria. È una donna bravissima in tutto ciò che fa”.

