‘Il ragazzo e l’airone’, guarda il trailer in italiano del nuovo film di Hayao Miyazaki

Il ragazzo e l’airone è un film fantasy con elementi semi-autobiografici. Il titolo originale in giapponese, Kimitachi wa Do Ikiruka, che significa letteralmente “Tu come vivi?”, è tratto dall’omonimo romanzo di Genzaburo Yoshino, regalato al regista Hayao Miyazaki da sua madre quando era ancora un ragazzo. In questo nuovo film di animazione vengono mostrati per la prima volta in assoluto alcuni avvenimenti dell’infanzia di Miyazaki.

La storia si svolge in quel Giappone del passato ancora presente in modo vivido nella memoria di Miyazaki. Dopo aver perso la madre in un incendio a Tokyo, l’undicenne Mahito si trasferisce in campagna con il padre Shoichi per andare a vivere nella Gray Heron Mansion, una villa che appare come una combinazione di architettura giapponese e occidentale, situata su una vasta proprietà ricca di vegetazione.

Mahito fa fatica a gestire i complessi sentimenti che prova sia nei confronti di suo padre, uomo audace ed energico, che nei confronti della nuova matrigna Natsuko, che peraltro è la sorella minore di sua madre. L’isolamento e la mancanza d’affetto portano Mahito a chiudersi sempre di più in se stesso e a vivere appartato nella sua nuova dimora. Tutto cambia quando si presenta a fargli visita un airone grigio, che alla fine si rivelerà essere la versione volatile di un “uomo airone” muta-forme.

“A 10 anni da Si alza il vento, siamo orgogliosi di portare in sala il nuovo film di Hayao Miyazaki Il ragazzo e l’airone. Uscirà il 1° gennaio, una delle più importanti date per il mercato cinematografico. Pensiamo sia la giusta collocazione per un titolo così significativo e atteso e riteniamo possa dare a voi e a noi grandi soddisfazioni. Il ragazzo e l’airone ha spazzato via i record precedenti dello Studio Ghibli in molti Paesi in cui è già uscito: in Francia, ha raccolto più di 1.3 milioni di spettatori in 4 settimane”, ha dichiarato Andrea Occhipinti, Fondatore e Presidente Lucky Red

La direzione del doppiaggio è stata affidata ad Alessandro Rossi (che ha prestato la voce ad attori come Liam Neeson e Arnold Schwarzenegger e ha diretto il doppiaggio di Spider-Man. Un nuovo universo, The Social Network, il film Premio Oscar® Il caso Spotlight e molti altri).

La voce del protagonista Mahito è di Giulio Bartolomei (Mike in Stranger Things, Richie in It, Flash in Gli incredibili 2), quella dell’airone è di Stefano Dori (Spider Punk in Spider-Man. Across the Spider-Verse, Fortnite Battaglia Reale), Federica De Bortoli (voce, tra le altre, di Rachel McAdams, Natalie Portman, Isla Fisher, Noomi Rapace, Anne Hathaway e Kristen Stewart) è Natsuko/Hisako, Chiara Gioncardi (Heroes, Il Trono di Spade) è Kiriko, Lucrezia Marricchi (Sex Education, The Idol) è Himi, mentre Gianfranco Miranda (Ryan Gosling, Adam Driver e Clark Kent in Superman nei film DC Extended Universe) è Soichi.

La traduzione dal giapponese è stata curata da Francesco Nicodemo; l’adattamento è di Roberta Bonuglia.