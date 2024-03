‘Il ragazzo e l’airone’, ecco perché Hayao Miyazaki non ha ritirato l’Oscar di persona

Agli Oscar 2024 lo Studio Ghibli ha portato a casa il suo secondo Academy Award: Il ragazzo e l’airone infatti ha vinto il premio come miglior film d’animazione. E molti spettatori non hanno nascosto la sorpresa per l’assenza di Hayao Miyazaki. La risposta è arrivata dal responsabile comunicazione dello Studio: il maestro giapponese si sentiva troppo vecchio per partecipare.

Kiyofumi Nakajima era a Los Angeles per ritirare l’Oscar a nome del regista. Successivamente ha parlato con la stampa, scusandosi per l’assenza di Miyazaki: “Vorrei ringraziare tutte le persone che hanno lavorato a questo film. E vorremmo scusarci per il fatto che il regista, Hayao Miyazaki, e il produttore, Toshio Suzuki, non hanno potuto essere qui oggi. Per favore, perdonateli, sono un po’ su d’età”.

Naturalmente i fan dello Studio Ghibli non sono rimasti turbati dall’assenza di Miyazaki: il regista non è uno che si concede spesso ai media, vedi anche la promozione de Il ragazzo e l’airone. Nonostante l’hype, lo Studio Ghibli ha scelto di mantenere al minimo l’attività e il marketing per il film di Miyazaki; prima del lancio è stato mostrato un solo poster, per mantenere vivo il mistero. Sin dal suo lancio, Miyazaki si è tenuto lontano dai riflettori e ha lasciato che fosse il suo film a parlare. E lo stesso vale per la vittoria della statuetta.

Il ragazzo e l’airone è il secondo titolo diretto da Hayao Miyazaki a vincere l’Oscar per il miglior film d’animazione – e per la seconda volta Miyazaki non era presente a ritirare il premio di persona. Quando La città incantata vinse il 75esimo Oscar nel 2003, Miyazaki non era presente perché, come spiegò qualche anno dopo, stava protestando contro l’invasione dell’Iraq iniziata dagli Stati Uniti quello stesso anno. “Non volevo visitare un Paese che stava bombardando l’Iraq”, ha detto al Los Angeles Times nel 2009.

Quest’anno, alcune persone hanno ipotizzato che l’assenza di Miyazaki dagli Oscar potesse essere dovuta a ragioni politiche simili – tipo un’altra protesta contro i bombardamenti in corso su Gaza – circostanza che le parole di Nakajima hanno però smentito, come scrive Entertainment Weekly. Miyazaki ha 83 anni, più o meno la stessa età che aveva Anthony Hopkins quando rifiutò di partecipare alla 93esima cerimonia degli Academy Awards che gli ha assegnato la sua seconda statuetta come miglior attore The Father – Nulla è come sembra. Miyazaki ha però partecipato alla sesta edizione dei Governors Awards e ha accettato di persona il suo Academy Honorary Award nel 2014.