Luca Guadagnino ha raccontato a Variety che il suo prossimo film dovrebbe essere una storia d’amore. «Credo che molta ispirazione possa arrivare dai fatti della storia», ha detto al Festival di Marrakech per la presentazione di Artificial. «Voglio fare un’altra storia d’amore. Devo pensarci, ma voglio fare un film gentile».

Nella stessa intervista il regista ha chiuso due progetti già annunciati. Il primo è Camere separate, l’adattamento del romanzo di Pier Vittorio Tondelli del 1989 su uno scrittore che fa i conti con la morte del compagno. Dal 2024 erano legati al film Josh O’Connor, già con lui in Challengers, e Léa Seydoux. «Non credo che farò un film con Léa Seydoux, purtroppo. Non succederà», ha detto. «Ma mi piacerebbe lavorare con lei, ovviamente».

Il secondo è American Psycho, annunciato da Lionsgate nell’ottobre 2024 su sceneggiatura di Scott Z. Burns. Doveva essere una nuova lettura del romanzo di Bret Easton Ellis, non un remake del cult di Mary Harron con Christian Bale. Guadagnino ne parla con una certa filosofia: «È il mestiere del regista. Dirigi film e a volte succede, a volte no. È molto semplice, lineare e normale».

Il regista smentisce anche le voci su Robert Pattinson nel ruolo di Patrick Bateman: «È la scelta perfetta per James Bond». E se toccasse a lui dirigere 007? «Direi di sì, sì, certo. Mi piacerebbe giocare con le icone».

Intanto è in arrivo Artificial, prodotto da Amazon MGM Studios e presentato in anteprima al New York Film Festival. Il film ricostruisce il caos a OpenAI intorno al licenziamento di Sam Altman e al suo ritorno alla guida dell’azienda. Andrew Garfield interpreta Altman.