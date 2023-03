Il produttore Sebastian Bear-McClard, ex marito di Emily Ratajkowski, accusato di molestie sessuali

Il produttore Sebastian Bear-McClard, ex marito di Emily Ratajkowski, è stato accusato di molestie sessuali.

Secondo l’indagine di Variety, il primo caso risalirebbe al 2016, quando l’uomo, dopo aver contattato una ragazza su Instagram, le propose di fare un provino per il film Good Time dei fratelli Safdie, che stava producendo. La ragazza, entusiasta per la grande occasione accanto al protagonista del film, Robert Pattinson, si ritrovò invece nuda in una stanza davanti a produttore e registi, insieme a un uomo appena uscito di prigione a cui pure era stata offerta una parte e che le avrebbe sussurrato all’orecchio: “Te lo posso infilare dentro?”.

Quello della ragazza oggi 24enne – e che all’epoca, nonostante quanto accaduto durante le audizioni, ebbe una storia con Bear-McClard durata due anni – è solo uno dei tanti casi di cui è accusato Bear-McClard. Tre donne hanno sporto denuncia contro il produttore, che sta affrontando non solo il divorzio da Ratajkowski, che chiede l’affidamento esclusivo del figlio Sylvester, ma anche una “cancellazione” dall’industria del cinema: i fratelli Safdie, di cui ha prodotto anche il successivo e bellissimo Diamanti grezzi con Adam Sandler, lo hanno estromesso dalla loro società lo scorso anno. Ne esce il ritratto di un predatore sessuale che spesso abusava di giovani donne incontrate sul set.

Sono decine le donne intervistate da Variety pronte a confermare le accuse contro Bear-McClard. Proprio sul set di Diamanti grezzi, un’altra donna, all’epoca 18enne, dice di aver ricevuto avance da parte del produttore sempre su Instagram e di essere stata poi invitata nell’appartamento di Bear-McClard e Ratajkowski. «Sebastian e io abbiamo iniziato a baciarci», dichiara la donna, «e poi le cose sono andate fuori controllo: Sebastian mi ha penetrata senza usare il preservativo e senza chiedere il mio consenso».

La stessa donna dice di aver visto Bear-McClard scriversi su Instagram con una ragazzina di 15 anni che spesso andava a trovarlo sul set; set su cui avrebbe mostrato atteggiamenti di “cattiva condotta sessuale”, come da accusa ufficiale, nei confronti di molte altre donne, compresa un’assistente alla produzione.

Emily Ratajkowski, secondo gli ultimi gossip protagonista di un nuovo flirt con Harry Styles, ha declinato qualsiasi commento, ma gli amici dicono che non sarebbe affatto sorpresa delle accuse. Anche i fratelli Safdie e la A24, la casa di produzione fresca del successo agli Oscar di Everything Everywhere All at Once che ha prodotto i loro film, non hanno per ora rilasciato commenti.