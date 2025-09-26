Il nuovo James Bond sarà un «nuovo volto» britannico tra i 20 e i 30 anni

La nuova star del franchise di James Bond sarà, a quanto pare, un “nuovo volto” e sarà britannico.

Daniel Craig ha abbandonato la saga cinematografica con No Time To Die del 2021 e da allora si sono susseguite speculazioni sull’identità del suo successore 007. All’inizio di quest’anno, Amazon ha assunto il controllo creativo del franchise, con il regista di Dune Denis Villeneuve e il creatore di Peaky Blinders Steven Knight confermati rispettivamente come regista e sceneggiatore.

La decisione su chi interpreterà il ruolo non è ancora stata presa, ma Deadline scrive che Villeneuve e i produttori sono alla ricerca di un “nuovo volto” e sceglieranno solo attori britannici. Pare che vogliano ingaggiare “uno sconosciuto” tra i 20 e i 30 anni.

È stato recentemente riportato che un certo Scott Rose-Marsh si è sottoposto a un provino per il ruolo, mentre si è anche affermato che Harris Dickinson, Jacob Elordi e Tom Holland fossero stati presi in considerazione da Amazon per la parte – quest’ultimo ha recentemente risposto alle voci affermando che si tratta dell’ “apice del lavoro nel nostro settore”.

L’attore di Kingsman, Taron Egerton – che è stato anche uno dei preferiti dai fan per il ruolo – si è apparentemente ritirato dalla corsa: “Non credo di essere una buona scelta”, ha detto. “Penso di essere troppo disordinato per questo… per quanto ne so, nessuno me lo sta chiedendo. Ma forse non è proprio la cosa che mi renderebbe più felice. Penso che sia un’impresa ardua, un ruolo del genere ti assorbe la vita”.

Helen Mirren ha recentemente affermato di credere che Bond debba essere interpretato da un uomo. “Sono molto femminista, ma James Bond deve essere un uomo”, ha detto. “Non può essere una donna. Semplicemente non funziona. James Bond deve essere James Bond, altrimenti diventa qualcos’altro”.